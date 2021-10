Без сорочки, з танцями і піснями: Циганський король відірвався на вечірці в Лас-Вегасі

Тайсон Ф'юрі з розмахом відзначив свою перемогу над Деонтеєм Вайлдером

Тайсон Ф'юрі відсвяткував свою перемогу в Лас-Вегасе / Фото: Колаж: Сьогодні

Відразу після чемпіонського бою з Деонтеєм Вайлдером, Тайсон Ф'юрі разом з дружиною Періс відправився відзначати свою перемогу до найближчого нічного клубу, повідомляє Dailymail.

Циганський король був помічений на майданчику нічного клубу Хакассан в Лас-Вегасі, який знаходиться поруч з Grand Arena, де Ф'юрі переміг Вайлдера.

No way Tyson Fury is raving after going through a 11 round boxing match against Wilder



The Gypsy King pic.twitter.com/YlG4BAf7YU - Jack (@AnfieldJackino) October 10, 2021

На вечірці Тайсон відірвався по повній програмі: танцював з пивом і без сорочки, співав пісні, разом з усією своєю командою виконав знаменитий хіт гурту Queen "We Are The Champions".

По ньому і не скажеш, що він провів важкі 11 раундів поєдинку!

Y llegó el momento de celebrar: tras noquear a Wilder, Tyson Fury festejó la victoria junto al famoso DJ Steve Aoki en un club nocturno de Las Vegas. pic.twitter.com/aK2CTMHXPp - SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2021

Дружина британця Періс також брала участь в тусовці і розмістила новий пост в своєму Instagram.

"Найкращий чоловік! Люблю і невимовно пишаюся!" – підписала спільне фото Періс.

Крім того, привітав Ф'юрі з перемогою американський ді-джей Стів Аокі, який був присутній під час бою на Grand Arena.

Got some stamina Fury. 11 heavy rounds n then out to the party. Gotta love him. The Gypsy King pic.twitter.com/ZDvUaERRZB - Ricky Ricki (@ 1RickyRicki) October 10, 2021

Безумовно, це ніч, запам'ятають всі присутні на вечірці.

Нагадаємо, що британський боксер Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі, перемігши американця Деонтея Вайлдера.