Усик танцює, Ф'юрі співає – оце був би дует

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді, а до цього обидва боксери по два рази побували в нокдауні.
Читайте також: "Ф'юрі і Вайлдер – дві солоденькі булочки для Усика": промоутер українця розніс бій суперважковаговиків
Після завершення поєдинку Ф'юрі дав коментар прямо в рингу, а завершити його вирішив традиційним виконанням пісні. На цей раз британець вибрав пісню американського співака Марка Кона Walking in Memphis.
Далі по темі
Після попередньої перемоги Ф'юрі заспівав відомий американський хіт 1970-х Miss American Pie Дона Макліна.
А ще до цього Ф'юрі співав для Володимиру Кличку. Британець виконав відомий хіт 80-х Wind beneath my wings.
Уявляєте, що буде творитися в рингу, якщо Ф'юрі таки битиметься з Олександром Усиком. Українець після перемоги над Ентоні Джошуа танцював гопак. Оце був би дует!