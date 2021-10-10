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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ф'юрі – Вайлдер: яскраві моменти чемпіонського бою

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
10 жовтня, 12:16
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Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC, перемігши в яскравому поєдинку Деонтея Вайлдера
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Уайлдер
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Вайлдер з перших хвилин бою пішов уперед, завдавши серію ударів по корпусу Ф'юрі. Але вже в третьому раунді Бомбардувальник сам опинився в нокдауні. Здавалося, бій зараз закінчиться, але американця врятував гонг. Ми вели онлайн-трансляцію бою Ф'юрі – Вайлдер на нашому сайті.

Читайте також: Ф'юрі проти Усика: Джошуа зірвав плани на об'єднавчий бій

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У четвертому раунді сталося неймовірне: Вайлдер двічі відправив Ф'юрі на канвас! Цього разу гонг врятував вже британця від поразки.

Однак у подальшому Вайлдер не зумів розвинути свій успіх. Він ледь пересувався по рингу і сподівався тільки на лакіпанч. Але цього не сталося.

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Ф'юрі продовжував наносити жорсткі удари по супернику, ще раз відправивши в нокдаун у 10-му раунді. Розв'язка наступила в передостанній трихвилинці – потужний правий боковий, і Вайлдер звалився на канвас. Рефері одразу ж зупинив бій і зафіксував перемогу Циганського короля!

Дивіться найяскравіші моменти цього неймовірного поєдинку

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