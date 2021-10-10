Бояться говорити вголос: Усика порівняли з дитячою страшилкою

Після перемоги Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером експерти почали обговорювати майбутнє суперважкої ваги. Але в своїх міркуваннях забули згадати Олександра Усика

Усик на пресконференції у Лондоні / Фото: REUTERS

Кричущу несправедливість відзначили фанати боксу в Twitter. Після перемоги Ф'юрі над Уайлдером телеексперти почали міркувати про майбутні бої в хевівейте.

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Проте, вони чомусь забули про чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO, IBO Олександра Усика.

"В ефірі навіть не згадується Усик. Розмова про Ентоні Джошуа і Енді Руїса? Що за хрінь", – задаються питанням фанати боксу.

У коментарях інші користувачі Мережі розкритикували експертів за непрофесіоналізм:

Так, це абсолютно схоже на свідоме зусилля взагалі не згадувати його, недобре

Дивні придурки. Ф'юрі проти Усика теж буде абсолютної бомбою

Усик після бою з Джошуа / Фото: Reuters

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А інші порівняли Усика з дитячою страшилкою з американського фольклору – Бугіменом. У нас цей персонаж асоціюється з бабайкою:

"Усик новий Бугімен. Єдиний титул в суперважкій вазі, про який ми будемо чути, – це пояса The Ring і WBC", – написав один з фанатів, натякаючи, що в США не хочуть згадувати титули українця.

Олександр Усик і його трофеї / Фото: REUTERS