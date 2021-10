Дружина заспокоїла: "залізний" Ф'юрі розплакався, немов дитина, після неймовірної перемоги

Британський боксер Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі, перемігши американця Деонтея Вайлдера. Циганський король влаштував заміс бомбардувальнику в 11-му раунді бою, після якого той впав на канвас.

Під час божевільного поєдинку обидва боксери побували в нокдауні та обмінялися серією потужний ударів. Лише в передостанньому раунді Ф'юрі відправив суперника в нокаут і захистив титул.

Після такої важкої перемоги, яка відібрала багато сил і емоцій, величезний британець не стримався і розплакався, немов дитина. Але потім підійшов до дружини, розцілував її і колишня впевненість повернулася до чемпіона.

The Gypsy King showed heart, grit, and incredible skill.



What a fighter @Tyson_Fury is! # FuryWilder3 showed why he is the best heavyweight on the planet pic.twitter.com/fjmxzAr3Lm