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Гола спортсменка після бану в Instagram дещо прикрила своє тіло, але пообіцяла "бурю"

16 січня, 21:38

Олег Люлька Олег Люлька

Люсія Яворчекова продовжує вихвалятися своїми формами, але вже в купальнику

Словацька велосипедистка та модель Люсія Яворчекова після скандалу, коли Instagram забанив її "голе" фото, стала дещо менш відвертою в соцмережах. Ні-ні, дівчина продовжує вихвалятися своїми формами, але вже не повністю оголеною, а в купальнику.

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Утім, Люсія Яворчекова заінтригувала своїх підписників, опублікувавши в Instagram пост такого змісту: "Затишшя перед бурею".

Тепер фоловери словацької красуні гадають, якою ж буде ця "буря".

Дивіться попередні знімки Люсії в соцмережах

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Люсія Яворчекова

Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

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WAGs Люсія Яворчекова

Джерело: Сегодня|Спорт

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