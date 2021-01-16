Гола спортсменка після бану в Instagram дещо прикрила своє тіло, але пообіцяла "бурю"

Словацька велосипедистка та модель Люсія Яворчекова після скандалу, коли Instagram забанив її "голе" фото, стала дещо менш відвертою в соцмережах. Ні-ні, дівчина продовжує вихвалятися своїми формами, але вже не повністю оголеною, а в купальнику.
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Утім, Люсія Яворчекова заінтригувала своїх підписників, опублікувавши в Instagram пост такого змісту: "Затишшя перед бурею".
Тепер фоловери словацької красуні гадають, якою ж буде ця "буря".
Дивіться попередні знімки Люсії в соцмережах
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