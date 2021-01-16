Голая спортсменка после бана в Instagram слегка прикрыла свое тело, но пообещала "бурю"

Словацкая велосипедистка и модель Люсия Яворчекова после скандала, когда Instagram забанил ее "голое" фото, стала чуть менее откровенной в соцсетях. Нет-нет, девушка продолжает хвастаться своими формами, но уже не полностью обнаженной, а в купальнике.
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Впрочем, Люсия Яворчекова заинтриговала своих подписчиков, опубликовав в Instagram пост следующего содержания: "Затишье перед бурей".
Теперь фолловеры словацкой красотки гадают, какой же будет эта "буря".
Смотрите предыдущие снимки Люсии в соцсетях
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