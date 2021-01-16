Еліна, міцніше тримай Монфіса! На Australian Open прилетіла скандальна модель сайту для дорослих

Австралійський тенісист Бернард Томіч спробує через кваліфікацію пробитися на домашній Australian Open, а надихати спортсмена буде його гаряча подружка Ванесса Сьєрра. Як ми писали, парочка оголосила про свій роман оригінальним способом – дівчина змусила Томича вкусити її за сідниці .

Зараз Томич пасеться в третій сотні світового рейтингу, хоча колись входив в ТОП-20 кращих тенісистів світу. Можливо, нове кохання додасть спортсмену впевненість і поверне на колишній рівень.

Поки ж Ванесса займається тим, що продає свої оголені фото на сайтах для дорослих. Вона заробила популярність завдяки участі в реаліті-шоу "Острів любові". На сторінку дівчини в Instagram підписано майже 100 тисяч фанатів і ця кількість постійно зростає.

Можна не сумніватися, що в Мельбурні Ванесса не залишиться без уваги з боку інших тенісистів, тому нашій Еліні Світоліній потрібно бути вкрай уважною, щоб уберегти Гаеля Монфіса від зазіхань пекучої шатенки. А тут ще й прийшла новина, що Світоліна і Монфіс розлучаться в Австралії.

Яскраві фото зі сторінки Ванесси Сьєрри в Instagram:

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися