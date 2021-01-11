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Фото повністю голої спортсменки забанили в Instagram. Але вона опублікувала його знову

11 січня, 00:19

Олег Люлька Олег Люлька

Словачка Люсія Яворчекова просить фоловера, який поскаржився на неї, видалитися з її підписників

Сексапільна словацька велосипедистка Люсія Яворчекова сказилася після того, як Instagram забанив її нове відверте фото – спортсменка-модель повністю голою лежить в дерев'яному гамаку. Знімок був зроблений в одному з найбільш райських місць земної кулі – мексиканському Тулумі.

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Адміністрація соцмережі відправила це фото Люсії Яворчековой до спаму з формулюванням: "Ваш пост суперечить правилам нашої спільноти".

"Ви це серйозно? До спаму? Лол" – обурилася словацька велосипедистка, кількість підписників якої налічує 1,9 мільйона людей

Проте незабаром Люсія Яворчекова знову опублікувала в Instagram це скандальне фото, тільки вже з невеликою наліпкою, що закрила частину її грудей.

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При цьому словачка зазначила: "Мені довелося зіпсувати цей витвір мистецтва, тому що хтось поскаржився на нього, хоча на фото нічого такого не видно".

Найемоційніший момент цієї історії. Дівчина звернулася до фоловера, який поскаржився на її "голе" фото: "Будь ласка, зробіть мені ласку і видаліться з моїх підписників".

Дивіться інші яскраві знімки Люсії Яворчекової

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Люсія Яворчекова
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Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

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Instagram WAGs Люсія Яворчекова

Джерело: Сегодня|Спорт

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