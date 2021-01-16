Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином

Макс народився в кінці минулого року

Ми розповідали про бебі-бум в українському спорті. У 2020 році Інна Ярмоленко народила третього сина. Хлопчика назвали Максом.

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Тепер дружина півзахисника лондонського "Вест Хема" Андрія Ярмоленка виклала в соцмережі милі фото з дитиною.

До речі, в Лондоні вид з вікна у сім'ї Ярмоленків шикарний – на Тауерський міст.

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Нагадаємо, Ярмоленко є найбільш високооплачуваним гравцем "Вест Хема". Його річна зарплата становить 5,98 мільйона фунтів (майже 7 млн євро).

Українця, який не має постійної ігрової практики в "Вест Хемі", продовжують сватати в Туреччину. Однак тренер "молотобійців" Девід Мойес дав зрозуміти, що розраховує на Ярмоленка.

У збірній у Андрія справи так само йдуть не дуже добре, не забив пенальті в матчі з Польщею:

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