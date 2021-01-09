Фанати "Боруссії" звинуватили красуню в травмах гравців: важко зосередитися на тренуваннях

Фанати дортмундської "Боруссії", здається, знайшли винуватця того, що гравці клубу продовжують отримувати травми. Точніше, винуватицю. На початку 2020 року новим фітнес-тренером стала чарівна Аліка Шмідт.
Нещодавно 21-річна легкоатлетка була визнана "Найсексуальнішою спортсменкою в світі" австралійським журналом "Busted Coverage". Під керівництвом такої красуні важко зосередитися на тренуваннях, вважають фанати. Звичайно ж, жартома.
В юному віці Шмідт домоглася великого успіху на світовій арені і в даний час готується до Олімпійських ігор в Токіо в 2021 році. У 2017 році вона допомогла Німеччині виграти срібло в категорії естафети 4х400 на чемпіонаті Європи з легкої атлетики до 20 років. Шмідт знову опинилася в центрі уваги в минулому році після того, як привела команду до бронзи на континентальному змаганні в категорії до 23 років.
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