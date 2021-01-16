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Гонщиця пішла в порно, а її сторінку заблокували за надто відверті фото

16 січня, 12:31

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

І як тепер їй заробляти на життя?

Колишня гонщиця Рене Грейсі поскаржилася, що Instagram забанив її сторінку за надто відверті фото. Це й не дивно, більшість знімків дівчини настільки інтимні, що доводиться прикривати свої принади зірочками або смайликами.

Аккаунт красуні налічував понад 750 тисяч фанатів. Дівчина заробляє тим, що продає свої інтимні фото і відео всім бажаючим, хоча могла б стати успішною гонщицею. Ще в 19 років вона стала першою дівчиною-гонщицею в історії австралійського Кубка "Порше Каррера".

Втім, Рене зізнавалася, що на продажу інтимного контенту заробляє набагато більше, ніж в гонках. Нещодавно вона навіть знялася в спільному ролику з австралійською серфингисткою Еллі-Джин Коффі. Дивно, як Instgaram не вилучив і її акаунт.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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