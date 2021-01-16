Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної

У той час як гравці "Шахтаря" проходили медогляд перед початком зборів, дівчина захисника "гірників" і збірної України Валерія Бондаря Даша Савіна потішила своїх шанувальників у соцмережах першою цього року відвертою фотосесією.
Гаряча блондинка постала перед своїми фоловерами в джинсах і розстібнутому піджаку на голих грудях.
Читайте також: Дівчина футболіста збірної України приголубила іншого красеня
"Все ж таки є якась магія в чорно-білих знімках, а тим більше, якщо на них я. Як вам?" – поцікавилася у своїх підписників в Instagram модель-журналістка Даша Савіна
"Вогонь! Ти неймовірна!" – отримала у відповідь комплімент дівчина футболіста "Шахтаря"
Читайте також: Шикарна блондинка на колінах зацілувала гравця "Шахтаря"
Нагадаємо, перед Новим роком Бондар покатав вогняну дівчину на вертольоті над Домініканою.
Після цього Даша Савіна і Валерій Бондар вже поганяли на квадроциклах по снігу в Харкові. Разом з тим, сексапільна блондинка зазначила, що у них "не тільки стосунки хлопця і дівчини" – вони "ще можуть бути одне для одного друзями".
А завершили відпустку Бондар і Савіна в Каппадокії, в Туреччині – в цій країні відбудуться і найближчі збори "Шахтаря".
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк