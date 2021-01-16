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Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної

16 січня, 16:29

Олег Люлька Олег Люлька

Кохана Валерія Бондаря показала себе в магічних кольорах

У той час як гравці "Шахтаря" проходили медогляд перед початком зборів, дівчина захисника "гірників" і збірної України Валерія Бондаря Даша Савіна потішила своїх шанувальників у соцмережах першою цього року відвертою фотосесією.

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Гаряча блондинка постала перед своїми фоловерами в джинсах і розстібнутому піджаку на голих грудях.

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"Все ж таки є якась магія в чорно-білих знімках, а тим більше, якщо на них я. Як вам?" – поцікавилася у своїх підписників в Instagram модель-журналістка Даша Савіна

"Вогонь! Ти неймовірна!" – отримала у відповідь комплімент дівчина футболіста "Шахтаря"

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Нагадаємо, перед Новим роком Бондар покатав вогняну дівчину на вертольоті над Домініканою.

Валерій Бондар і Даша Савіна Відео: Instagram
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Після цього Даша Савіна і Валерій Бондар вже поганяли на квадроциклах по снігу в Харкові. Разом з тим, сексапільна блондинка зазначила, що у них "не тільки стосунки хлопця і дівчини" – вони "ще можуть бути одне для одного друзями".

А завершили відпустку Бондар і Савіна в Каппадокії, в Туреччині – в цій країні відбудуться і найближчі збори "Шахтаря".

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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WAGs Даша Савіна

Джерело: Сегодня|Спорт

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