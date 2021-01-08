Футболістка продає інтимні фото після звільнення з клубу. Уже заробила 300 тисяч

Англійська футболістка Мадлен Райт втратила роботу в "Чарльтоні" після скандалу з звеселяючим газом, однак недовго залишалася без заробітку. Дівчина вирішила зосередитися на продажу власних інтимних фото, благо, зовнішні дані, дозволяють. "Ангельське обличчя. Диявольські думки", – так себе охарактеризувала Мадлен.
Місячна підписка на аккаунт Райт обійдеться любителям "полунички" в 33 долари (близько 930 грн). Поки дівчина розмістила всього один пост, але вже отримала 356 лайків, а це значить, що вона вже заробила понад 11 тисяч доларів або 332 тис. грн.
Читайте також:
- "Гаряче!" Кривава українка зі змішаних боїв засвітила груди в США
- Чи допоможе Луніну гаряча Майка: конкурент українця завів роман із "королевою спокус"
- Найсексуальніша в реслінгу: красуня-каскадер зводить із розуму своїми бікіні
- Її називають найкрасивішою фігуристкою Росії. А їй всього 18 років
- Табу на нижню білизну: неслухняна словацька спортсменка почала 2021-й з оголення
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк