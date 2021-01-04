Табу на нижню білизну: неслухняна словацька спортсменка почала 2021 рік з оголення

"Може, поплескаєш у долоні?" – закликають до ще більшої відвертості Люсію Яворчекову

Словацька велосипедистка Люсія Яворчекова, що називає себе "неслухняною дівчиною", поклала початок відвертим фото в новому році. Сексапільна спортсменка, слідуючи табу на нижню білизну, опублікувала в Instagram знімок з голими грудьми, злегка прикритими долонею.

"Бомба", – пишуть у коментарях одні фоловери Люсії

"Може, поплескаєш у долоні?" – закликають її до ще більної відвертості інші

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Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Люсія Яворчекова подавала великі надії у велоспорті, але визнання досягла в модельному бізнесі. На її сторінку в Instagram, багату відвертими знімками, підписано вже 1,9 мільйона фоловерів.

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