Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Табу на нижню білизну: неслухняна словацька спортсменка почала 2021 рік з оголення

4 січня, 07:54

Олег Люлька Олег Люлька

"Може, поплескаєш у долоні?" – закликають до ще більшої відвертості Люсію Яворчекову

Словацька велосипедистка Люсія Яворчекова, що називає себе "неслухняною дівчиною", поклала початок відвертим фото в новому році. Сексапільна спортсменка, слідуючи табу на нижню білизну, опублікувала в Instagram знімок з голими грудьми, злегка прикритими долонею.

"Бомба", – пишуть у коментарях одні фоловери Люсії

"Може, поплескаєш у долоні?" – закликають її до ще більної відвертості інші

Реклама

Дивіться, якими фото Люсія Яворчекова прощалася з 2020-м

Реклама

Люсія Яворчекова

Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Люсія Яворчекова подавала великі надії у велоспорті, але визнання досягла в модельному бізнесі. На її сторінку в Instagram, багату відвертими знімками, підписано вже 1,9 мільйона фоловерів.

Читайте також:

Реклама

Найкумедніші курйози, які стаються з красунями

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

WAGs Люсія Яворчекова

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Її називають найкрасивішою фігуристкою Росії. А їй всього 18 років
Її називають найкрасивішою фігуристкою Росії. А їй всього 18 роківІнші
Білодід на свята показала спокусливе фото в топіку
Білодід на свята показала спокусливе фото в топікуІнші
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? Опитування
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? ОпитуванняІнші
Зняла з себе костюм: сексі Бех запостила перше відверте фото в 2021-му
Зняла з себе костюм: сексі Бех запостила перше відверте фото в 2021-муІнші
Табу на нижню білизну: неслухняна словацька спортсменка почала 2021 рік з оголення
Табу на нижню білизну: неслухняна словацька спортсменка почала 2021 рік з оголенняІнші
Продає себе за п'ять доларів. Гімнастка обіцяла завершити кар'єру в порно, але не дотримала слова
Продає себе за п'ять доларів. Гімнастка обіцяла завершити кар'єру в порно, але не дотримала словаІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти