Табу на нижню білизну: неслухняна словацька спортсменка почала 2021 рік з оголення

Словацька велосипедистка Люсія Яворчекова, що називає себе "неслухняною дівчиною", поклала початок відвертим фото в новому році. Сексапільна спортсменка, слідуючи табу на нижню білизну, опублікувала в Instagram знімок з голими грудьми, злегка прикритими долонею.
"Бомба", – пишуть у коментарях одні фоловери Люсії
"Може, поплескаєш у долоні?" – закликають її до ще більної відвертості інші
Дивіться, якими фото Люсія Яворчекова прощалася з 2020-м
Нагадаємо, що Люсія Яворчекова подавала великі надії у велоспорті, але визнання досягла в модельному бізнесі. На її сторінку в Instagram, багату відвертими знімками, підписано вже 1,9 мільйона фоловерів.
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