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Чи допоможе Луніну гаряча Майка: конкурент українця завів роман з "королевою спокус"

5 січня, 20:03

Любомир Луканюк , Андрій Трофімов

Тібо Куртуа сподобалася учасниця іспанського реаліті-шоу

Тібо Куртуа – зараз №1 у "Реалі". Воротар ніяк не дасть можливості дебютувати за "Королівський клуб" Андрію Луніну. Але незабаром все може змінитися. Як пише Marca, Куртуа закрутив роман з учасницею іспанського реаліті-шоу "Острів спокус" Майкою Ріверою.

Як показує практика, часто у футболістів відбувається спад, коли у них починаються нові відносини. Може й Куртуа знадобиться відпочинок, адже Майка – кров з молоком.

Цікаво, що Рівера під час зйомок проєкту, де учасники випробовують свої відносини, зрадила своєму партнеру вже на першому побаченні.

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