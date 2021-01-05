Чи допоможе Луніну гаряча Майка: конкурент українця завів роман з "королевою спокус"

Тібо Куртуа – зараз №1 у "Реалі". Воротар ніяк не дасть можливості дебютувати за "Королівський клуб" Андрію Луніну. Але незабаром все може змінитися. Як пише Marca, Куртуа закрутив роман з учасницею іспанського реаліті-шоу "Острів спокус" Майкою Ріверою.
Як показує практика, часто у футболістів відбувається спад, коли у них починаються нові відносини. Може й Куртуа знадобиться відпочинок, адже Майка – кров з молоком.
Цікаво, що Рівера під час зйомок проєкту, де учасники випробовують свої відносини, зрадила своєму партнеру вже на першому побаченні.
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