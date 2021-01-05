Найсексуальніша в реслінгу: красуня-каскадер зводить з розуму своїми бікіні

Зірка реслинга Челсі Грін підриває соціальні мережі своїми фотографіями в купальнику. Маленьке рожеве бікіні 29-річної канадки та шкіряна куртка справили фуров серед її фоловерів і швиденько перекочували на сторінки світових таблоїдів. Раніше ми писали, що рестлер підпалив суперника прямо під час шоу.

Челсі встигла взяти участь у багатьох борцівських шоу Північної Америки, була чемпіонкою за різними версіями. У 2014 році відбулася її перша поява в професійній рестлерскій промоції WWE. Але в 2015 році вона покинула компанію. А свій повноцінний контракт з WWE підписала у 2018-м.

Грін дебютувала в телевізійній програмі SmackDown від WWE в листопаді цього року, але зламала зап'ястя і була змушена перервати виступи. Зараз вона відновлюється після операції в компанії свого нареченого. У минулому році Челсі оголосила про заручини з рестлером Меттью Кардоной.

Відзначимо, що багато вболівальників вважають Грін найкрасивішою і найсексуальнішою рестлершею промоушена. Також Челсі працює моделлю і каскадером в кіно.

Раніше ми писали, що знаменитий рестлер-"людожер" помер від коронавірусу.

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