Русский
$ 28,4
34,85
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Новини MMA

Найсексуальніша в реслінгу: красуня-каскадер зводить з розуму своїми бікіні

5 січня, 15:46

Олена Павлова Олена Павлова

Челсі Грін зараз відновлюється після травми зап'ястя

Зірка реслинга Челсі Грін підриває соціальні мережі своїми фотографіями в купальнику. Маленьке рожеве бікіні 29-річної канадки та шкіряна куртка справили фуров серед її фоловерів і швиденько перекочували на сторінки світових таблоїдів. Раніше ми писали, що рестлер підпалив суперника прямо під час шоу.

Челсі встигла взяти участь у багатьох борцівських шоу Північної Америки, була чемпіонкою за різними версіями. У 2014 році відбулася її перша поява в професійній рестлерскій промоції WWE. Але в 2015 році вона покинула компанію. А свій повноцінний контракт з WWE підписала у 2018-м.

Грін дебютувала в телевізійній програмі SmackDown від WWE в листопаді цього року, але зламала зап'ястя і була змушена перервати виступи. Зараз вона відновлюється після операції в компанії свого нареченого. У минулому році Челсі оголосила про заручини з рестлером Меттью Кардоной.

Відзначимо, що багато вболівальників вважають Грін найкрасивішою і найсексуальнішою рестлершею промоушена. Також Челсі працює моделлю і каскадером в кіно.

Раніше ми писали, що знаменитий рестлер-"людожер" помер від коронавірусу.

Алехандра Лара танцює на жердині Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
рестлинг рестлер WAGs реслинг
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? Опитування
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? ОпитуванняІнші
На це боляче дивитися: UFC представив ТОП-10 найкращих нокаутів 2020 року
На це боляче дивитися: UFC представив ТОП-10 найкращих нокаутів 2020 рокуMMA
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в InstagramІнші
Секс-символ UFC сфотографувалася в бікіні і пообіцяла показати більше за коментарі
Секс-символ UFC сфотографувалася в бікіні і пообіцяла показати більше за коментаріMMA
Боєць MMA побив двох дівчат на новорічній вечірці: у однієї з них вибито зуб і зламаний ніс
Боєць MMA побив двох дівчат на новорічній вечірці: у однієї з них вибито зуб і зламаний нісMMA
Найсексуальніша в реслінгу: красуня-каскадер зводить з розуму своїми бікіні
Найсексуальніша в реслінгу: красуня-каскадер зводить з розуму своїми бікініMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти