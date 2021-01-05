Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Зінченко біля смітника "обстріляв" дружину сніжками. Влада вилаялася матом (відео)

5 січня, 10:59

Олег Люлька Олег Люлька

Відео зимових пристрастей в родині українського футболіста "Манчестер Сіті"

Дружина українського футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада потішила своїх фоловерів домашнім відео, показавши, як вони з чоловіком розважаються грою з сніжки.

Реклама

Читайте також: Зінченко своїм пасом допоміг "МанСіті" обіграти "Челсі"

Під час спілкування з підписниками в Instagram Владі надійшло запитання: "Тевес казав, що Манчестер – нудне місто. А що скажеш ти?".

"Нам ніколи не буде нудно. Ми в будь-якому місті знайдемо собі розвагу", – відповіла Влада, на підтвердження своїх слів опублікувавши відео, на якому Олександр Зінченко, стоячи неподалік від сміттєвих контейнерів, ліпить сніжок і потім кидає ним у дружину

Владі вдалося ухилитися, і сніжок влучив в їхню машину. При цьому з вуст обуреної дівчини вирвалося аж ніяк не літературне слово.

"За мат – сорі. З пісні слів не викинеш", – вибачається Влада

Обережно, присутня ненормативна лексика!

Зінченко і його дружина Влада Відео: v.lada_sedan/instagram
Реклама

Нагадаємо, футболіст Олександр Зінченко і журналістка Влада Седан таємно одружилися ще навесні, під час карантину, а весілля зіграли в серпні.

При цьому напередодні Влада Зінченко емоційно відреагувала на питання: "Коли дітки?", опублікувавши у відповідь смайлик з підірваним мозком.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Манчестер Сіті Олександр Зінченко WAGs Влада Седан

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть діти
Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть дітиФутбол
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фото
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фотоФутбол
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістів
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістівФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохіна запалюють в TikTokФутбол
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без уваги
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без увагиФутбол
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщо
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщоФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти