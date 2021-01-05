Зінченко біля смітника "обстріляв" дружину сніжками. Влада вилаялася матом (відео)

Дружина українського футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада потішила своїх фоловерів домашнім відео, показавши, як вони з чоловіком розважаються грою з сніжки.
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Під час спілкування з підписниками в Instagram Владі надійшло запитання: "Тевес казав, що Манчестер – нудне місто. А що скажеш ти?".
"Нам ніколи не буде нудно. Ми в будь-якому місті знайдемо собі розвагу", – відповіла Влада, на підтвердження своїх слів опублікувавши відео, на якому Олександр Зінченко, стоячи неподалік від сміттєвих контейнерів, ліпить сніжок і потім кидає ним у дружину
Владі вдалося ухилитися, і сніжок влучив в їхню машину. При цьому з вуст обуреної дівчини вирвалося аж ніяк не літературне слово.
"За мат – сорі. З пісні слів не викинеш", – вибачається Влада
Обережно, присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, футболіст Олександр Зінченко і журналістка Влада Седан таємно одружилися ще навесні, під час карантину, а весілля зіграли в серпні.
При цьому напередодні Влада Зінченко емоційно відреагувала на питання: "Коли дітки?", опублікувавши у відповідь смайлик з підірваним мозком.
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