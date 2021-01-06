"Гаряче!" Кривава українка зі змішаних боїв засвітила груди в США

Єдина представниця України в найпрестижнішій лізі змішаних єдиноборств (UFC) Марина Мороз 2021 рік почала з виснажливих тренувань і сексуального відпочинку. У себе в Instagram 29-річна "Залізна леді" з Дніпропетровської області, що проживає в США, показала і те й інше.
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Дивіться, як Марина Мороз відпрацьовує боксерські удари на лапах. Уже гаряче!
А тут – ще гарячіше! Ось як Марина Мороз після тренувань відпочиває під променями сонця у Флориді.
- "Яка жінка!" – пишуть у коментарях Марині Мороз фоловери
- "Гаряча"
- "Дуже сексуально"
- "Бомба!"
Відзначимо, що дівчина не соромиться хвалитися в соцмережах своїм бюстом. Такими фото Марина Мороз раніше радувала своїх підписників:
Складно уявити, що ця красуня може бути і такою:
Але в "клітці" українка не шкодує ні себе, ні суперниць.
До речі, наразі в активі Марини Мороз в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) 10 перемог за 3 поразок. В останньому бою українка здолала Майру Буено Сільву з Бразилії.
Свого часу Марина Мороз розповідала "Сьогодні", яким був її шлях у спорт.
"Мені чоловік казав, мовляв, у тебе такі руки сильні, напевно, з самого дитинства підтягувалася. Я йому кажу, що ні, корів доїла тричі на день, допомагаючи батькам-фермерам. Дев'ять корів вранці, вдень і ввечері. Зате я заробляла гроші. 1 гривня – за 1 корову. А мама мені потім на ці гроші купувала речі для школи, – каже Марина Мороз. – Я батькам вдячна і знаю, що прорвусь у будь-якій ситуації. І якщо не буде роботи, то можу і корів піти подоїти, і машину з зерном розвантажити"
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
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