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"Горячо!" Кровавая украинка из смешанных боев засветила грудь в США

6 января, 16:38

Олег Люлька Олег Люлька

Градус поднимается до предела как на тренировках Марины Мороз, так и во время отдыха

Единственная представительница Украины в самой престижной лиге смешанных единоборств (UFC) Марина Мороз 2021 год начала с изнурительных тренировок и сексуального отдыха. У себя в Instagram 29-летняя "Железная леди" из Днепропетровской области, проживающая в США, показала и то и другое.

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Смотрите, как Марина Мороз отрабатывает боксерские удары на лапах. Уже горячо!

Марина Мороз, тренировка Видео: Instagram

А тут – еще горячее! Вот как Марина Мороз после тренировок отдыхает под лучами солнца во Флориде.

  • "Какая женщина!" – пишут в комментариях Марине Мороз фолловеры
  • "Горячая"
  • "Очень сексуально"
  • "Бомба!"
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Отметим, что девушка не стесняется хвастаться в соцсетях своим бюстом. Такими фото Марина Мороз ранее радовала своих подписчиков:

Сложно представить, что эта красотка может быть и такой:

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Но в "клетке" украинка не жалеет ни себя, ни соперниц.

Кстати, на данный момент в активе Марины Мороз в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 10 побед при 3 поражениях. В последнем бою украинка одолела Майру Буэно Сильву из Бразилии.

В свое время Марина Мороз рассказывала "Сегодня", каким был ее путь в спорт.

"Мне муж говорил, мол, у тебя такие руки сильные, наверное, с самого детства подтягиваешься. Я ему говорю, что нет, коров доила три раза в день, помогая родителям-фермерам. Девять коров утром, днем и вечером. Но зато я зарабатывала деньги. 1 гривна – за 1 корову. А мама мне потом на эти деньги покупала вещи для школы, – откровенничает Марина Мороз. – Я родителям благодарна и знаю, что прорвусь в любой ситуации. И если не будет работы, то могу и коров пойти подоить, и машину с зерном разгрузить"

Марина Мороз о своем фермерском детстве
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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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MMA UFC спортсменка смешанные единоборства Марина Мороз купальник WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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