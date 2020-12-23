Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос

Даже в эпоху коронавируса наши девчата добыли немало медалей на международной арене

Подводя итоги уходящего года, мы предлагаем своим читателям назвать лучшую спортсменку страны. Несмотря на проблемы из-за всемирной пандемии, украинки успевали завоевывать медали престижных соревнований. Также мы выбираем лучшего спортсмена Украины в 2020 году.

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Читайте о достижениях наших девушек и делайте свой выбор!

Элина Свитолина (теннис). 26-летняя уроженка Одессы осталась на пятом месте мирового рейтинга. В 2020 году она успела выиграть два турнира, помочь сборной Украины успешно выступить в Кубке федерации и заработать 625 тысяч долларов. Ну, и, конечно, провести много времени с бойфрендом Гаэлем Монфисом.

Даяна Ястремская (теннис). Еще одна представительница Одессы турниров не выигрывала, но призовые 486 тысяч и 29-е место в мире говорят в целом о неплохих результатах. 20-летняя девушка хвасталась привлекательными фото в соцсетях, со скандальчиком отказалась от услуг тренера Саши Баина, сама переболела коронавирусом и помогала другим в родном городе.

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Марта Костюк (теннис). 18-летняя киевлянка ворвалась в ТОП-100 мирового тенниса, пополнив свой баланс на 322 тысячи долларов и дойдя на третьего круга US Open. Восходящая звезда спорта также взобралась на Говерлу, покрасила волосы в розовый цвет и провела пикантную фотосессию.

Марта Костюк / Фото: Instagram

Марина Бех-Романчук (прыжки в длину). Одна из самых сексуальных спортсменок страны успешно выступала на турнирах после паузы из-за коронавируса. В частности, обыграла в Берлине действующую чемпионку мира и взяла еще несколько наград в Европе.

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Юлия Левченко (прыжки в высоту). Белокурая красавица родом из Донецкой области, призерка ЧМ-2017 после некоторого спада вернулась на лидирующие позиции. В сентябре Левченко выиграла три турнира подряд.

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Юлия Левченко / Фото: Instagram

Ярослава Магучих (прыжки в высоту). 19-летняя легкоатлетка из Днепра успешно продолжает отечественные традиции в прыжках в высоту. Ярослава обновила юниорский рекорд Украины и выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, добавив к этому еще несколько медалей.

Ярослава со своим рекордом / Фото: Facebook

Алина Ягупова (баскетбол). Лидера сборной Украины в составе турецкого "Фенербахче" признали самым полезным игроком (MVP) Евролиги! Также она как всегда ярко сверкала в матчах национальной команды.

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Ольга Харлан (фехтование). Надежда олимпийской сборной пятый раз завершила год победителем Кубка мира, повторив рекорд Сергея Голубицкого. Успела взять несколько медалей до карантина, а потом очень скучала за итальянским возлюбленным, попав на обложку модного журнала. Недавно Оля уже наряжала с Луиджи Самеле елку в Италии.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram

Елена Старикова (велотрек). 24-летняя воспитанницы харьковской школы стала чемпионкой Европы в кейрине и захватила еще две бронзовые медали в других дисциплинах.

Прорыв сезона. Елена Старикова за год насобирала целую охапку наград, но в мечтах – олимпийская / Фото: AFP

Елена Пидгрушная (биатлон). Опытная тернополянка в самом популярном и медальном нашем зимнем виде спорта вместе с подругами по эстафете стала бронзовым призером Кубка мира. И выше других забралась в общем зачете Кубка мира – на 25-е место. В новом сезоне Лена успела попасть в десятку лучших в спринте в Контиолахти и стать пятой в эстафете.

Елена Пидгрушная / Фото: Instagram

Анастасия Мотак (спортивная гимнастика). 16-летняя уроженка Житомирщины в своем дебютном выступлении во взрослой сборной Украины сразу же взяла две медали чемпионата Европы. В опорном прыжке и на бревне Настя завоевала "бронзу".

Анастасия Мотак

Дарья Белодед (дзюдо). Двукратная чемпионка мира больше запомнилась гламурными новостями: встречей и "разводом" с футболистом "Динамо" Денисом Поповым и яркими фотосессиями. Но все же 20-летняя звезда успела до карантина взять "золото" турнира Гран-при в Париже. А в октябре Даша проиграла впервые за полтора года.

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Анна Ушенина (шахматы). В интеллектуальных видах спорта отметим нашу бывшую чемпионку мира, которая в Суперфинале Гран-при ФИДЕ победила россиянку Костенюк.

Анна Ушенина / Фото: fide.com

Марина Мороз (UFC). В 2020 году Марина выиграла важный бой в Бразилии, получив еще и дополнительную премию. Пусть схватка была одна, но пребывание Мороз в самом престижном турнире по смешанным единоборствам заслуживает уважения.

Марина Мороз / Фото: Instagram

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