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Отмена боя украинского молдаванина в UFC: какую же страну представляет Спивак?

12 декабря, 13:40

Елена Павлова Елена Павлова

У соперника Сергея, американца Джареда Вандераа, нашли коронавирус

Бывший чемпион украинского промоушена WWFC Сергей Спивак (11-2) не выступит на турнире UFC 256, который состоится в ночь с 12-го на 13 декабря в Лас-Вегасе. Спивак должен был драться с американцем Джаредом Вандераа (11-4), но бой пришлось отменить из-за коронавируса у бойца из США. Но до сих пор у многих нет полной ясности, какую же страну представляет супертяж Спивак – Украину или Молдову.

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Украинский флаг кишиневца

25-летний Спивак по прозвищу "Полярный медведь" родился в столице Молдовы – Кишиневе. Однако в украинском промоушене WWFC Сергей Спивак выступал под флагом Украины. И когда он подписал контракт с UFC, то на страницах СМИ фигурировал как украинский боец.

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Новая страда и новый флаг

Но на первый бой в октагон Сергей вышел уже как представитель двух стран – под титрами Молдовы, но при оглашении результатов в его углу присутствовал и флаг Украины. В итоге Спивак проиграл дебютный бой в UFC. А уже в следующем поединке украинский флаг сменил молдавский.

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Что говорит статистика

Как представитель Молдовы Спивак записан и в базе смешанных единоборств sherdog. А также ряда статистических сайтов.

Что знает Марина Мороз

Поначалу говорили, что в UFC ошиблись с титрами с молдавским флагом Спивака, но единственная украинка в промоушене Марина Мороз рассказала, что Сергей – гражданин Молдовы: "Я знаю как работают в UFC, не может быть ошибки. Если бы мне сказали, что ты из Германии, например, говоришь: "Нет, поменяйте флаг или я не буду выходить". У них там все четко. Потом выяснилось, что он только тренируется в Украине, а сам – гражданин другой страны".

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Марина Мороз

Марина Мороз / Фото: Instagram

Напомним, что в своем последнем бою Спивак победил на UFC 172 в Абу-Даби. В июле он бился с бразильским тяжеловесом Карлосом Фелипе. Поединок вышел довольно равным, бойцы провели в клетке все три раунда. Но по его итогам судьи отдали победу Спиваку.

Отметим, что в главном бою UFC 256 чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду встретится с Брэндоном Морено, также свой поединок проведут Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра. Накануне они провели самую загадочную дуэль взглядов.

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