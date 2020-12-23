Позаигрывала бюстом: украинcкая звезда UFC "дала жару" во Флориде

Марина Мороз в детстве доила коров, а сейчас крушит в "клетке" соперниц и соблазняет своих фолловеров

Единственная представительница Украины в самой престижной лиге смешанных единоборств (UFC) Марина Мороз снова решила продемонстрировать, что она не только "Железная леди", как объявляют ее при выходе в октагон, но и одна из наиболее эффектных красоток своего вида спорта.

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29-летняя уроженка Днепропетровской области, проживающая во Флориде, опубликовала видео в бикини, позаигрывав с фолловерами при помощи пикантных движений своего бюста.

"Любовь – это огонь. Но согреет ли он ваше сердце или сожжет вашу душу, никогда не скажешь", – предупреждает подписчиков Марина Мороз

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Ранее Марина Мороз рассказала "Сегодня", каким был ее путь в спорт.

"Мне муж говорил, мол, у тебя такие руки сильные, наверное, с самого детства подтягиваешься. Я ему говорю, что нет, коров доила три раза в день, помогая родителям-фермерам. Девять коров утром, днем и вечером. Но зато я зарабатывала деньги. 1 гривна – за 1 корову. А мама мне потом на эти деньги покупала вещи для школы, – откровенничает Марина Мороз. – Я родителям благодарна и знаю, что прорвусь в любой ситуации. И если не будет работы, то могу и коров пойти подоить, и машину с зерном разгрузить"

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Марина Мороз / Фото: Instagram

На данный момент в активе Марины Мороз в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 10 побед при 3 поражениях. В последнем бою украинка одолела Майру Буэно Сильву из Бразилии.

Марина Мороз о своем фермерском детстве

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