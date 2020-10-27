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Украинская звезда UFC показала, какая она секси вне "клетки"

27 октября, 11:22

Олег Люлька Олег Люлька

Марина Мороз заставила прилипнуть к экранам своих поклонников, опубликовав фото в откровенном бикини

Единственная украинка в самом престижном промоушене смешанных единоборств UFC Марина Мороз не дает забыть о себе болельщикам даже во время паузы в боях, связанной с пандемией. Девушка из Вольногорска Днепропетровской области, проживающая во Флориде, опубликовала эффектное фото в бассейне в откровенном бикини, на котором непосвященный пользователь вряд ли распознал бы в ней бывшую чемпионку Украины по боксу и кикбоксингу.

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Безжалостная к своим соперницам Марина Мороз – невероятно сексуальна за пределами бойцовской "клетки".

Фолловеры 29-летней Марины Мороз по прозвищу "Железная леди", увидев в своей Instagram-ленте "горячее" фото спортсменки, засыпали ее лайками и комплиментами:

  • Бикини – огонь!
  • Ничего себе!
  • Вау!
  • О да!
  • Бомба!
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Марина Мороз

Марина Мороз / Фото: Instagram

Ранее Марина Мороз рассказала "Сегодня", каким был ее путь в спорт.

"Мне муж говорил, мол, у тебя такие руки сильные, наверное, с самого детства подтягиваешься. Я ему говорю, что нет, коров доила три раза в день, помогая родителям-фермерам. Девять коров утром, днем и вечером. Но зато я зарабатывала деньги. 1 гривна – за 1 корову. А мама мне потом на эти деньги покупала вещи для школы, – откровенничает Марина Мороз. – Я родителям благодарна и знаю, что прорвусь в любой ситуации. И если не будет работы, то могу и коров пойти подоить, и машину с зерном разгрузить"

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На данный момент в активе Марины Мороз в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 10 побед при 3 поражениях. В последнем бою украинка одолела Майру Буэно Сильву из Бразилии.

Марина Мороз о своем фермерском детстве

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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MMA UFC спортсменка смешанные единоборства WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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