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Богини в огне и лайках: календарь купальников-2020 от красоток украинского спорта

4 января, 15:31

Елена Павлова Елена Павлова

Фото Свитолиной, Бех и Белодед, от которых у подписчиков перехватывает дыхание и взлетает температура

Что спасет мир, если не красота? На карантине и в паузах между тренировками очаровательные спортсменки скрашивали этот тяжелый коронавирусный год своими горячими фото в Instagram. А мы отобрали для вас 12 топ-снимков в купальниках самых популярных красавиц Украины, которые покорили подписчиков в 2020 году.

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1. ДЕВУШКА ЯНВАРЬ – ЭЛИНА СВИТОЛИНА

Первая ракетка Украины Элина Свитолина накануне возобновления теннисного сезона успела отдохнуть на французской Ривьере. В конце июля одесситка в леопардовом купальнике покаталась на яхте у берегов Монако. А фото Элины собрали более 45 000 лайков. "Боже мой! Как повезло Гаэлю", – восторгались ее фоловеры, имея в виду бойфренда украинки, французского теннисиста Монфиса.

2. ДЕВУШКА ФЕВРАЛЬ – АННА РИЗАТДИНОВА

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Украинская гимнастка Анна Ризатдинова отдохнула зимой в горах, где искупалась в горячем чане среди заснеженных улиц. Эффектное фото призерки Олимпийских игр в золотом купальнике собрало более 16 000 лайков. "Богиня", – восторгались "художницей" фоловеры, отмечая ее шикарные волосы и фигуру-огонь.

3. ДЕВУШКА МАРТ – ДАРЬЯ БЕЛОДЕД

Самая молодая чемпионка мира по дзюдо в этом сезоне мало выступала из-за пандемии, однако регулярно радовала своих подписчиков яркими фото. В июле Дарья освоила водный мотоцикл, "прокатившись с ветерком". И эти кадры собрали почти 40 000 лайков. А парни со всех уголков мира наперебой писали Белодед комплименты и приглашали на свидания.

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4. ДЕВУШКА АПРЕЛЬ – МАРИНА БЕХ-РОМАНЧУК

У вице-чемпионки мира по прыжкам в высоту Марины Бех-Романчук самая богатая коллекция купальников среди участниц нашего рейтинга. Но больше всего запало в душу ее болельщикам фото, сделанное на Мальдивах. Снимок в белом бикини собрал почти 65 000 лайков. Тело Марины называли шикарным и идеальным. А парень из Греции изъявил желание приехать в Украину и жениться на легкоатлетке. Но уже опоздал...

5. ДЕВУШКА МАЙ – ЮЛИЯ ЛЕВЧЕНКО

Из-за пандемии титулованная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко загорала летом под Киевом, в окружении сосен. "Я, деревья и странный загар", – подписала Юля фото, которое собрало более 26 000 лайков. Подписчики были в восторге от улыбки украинской красавицы и называли ее "бомбой".

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6. ДЕВУШКА ИЮНЬ – ЛИЛИЯ ПОДКОПАЕВА

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике – мама троих детей, но глядя на фигуру Лилии Подкопаевой, никогда не догадаешься, сколько ей лет. "Все просто: ешь плохо – выглядишь плохо. Не тренируешься – выглядишь как человек, который не тренируется. Чудес после 40-ка не бывает – на генетику уповай, а сам не плошай", – подписала фото в купальнике Лилия. А фоловеры отмечали, что "фигурка у гимнастки идеальная", просто "точеная статуэточка".

7. ДЕВУШКА ИЮЛЬ – ДАЯНА ЯСТРЕМСКАЯ

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская провела не самый удачный сезон с новым тренером, но фанатов у очаровательной теннисистки с каждым днем становится все больше и больше. А от фото девушки в черном купальнике и гетрах, по признанию ее подписчиков, просто захватывает дух.

8. ДЕВУШКА АВГУСТ – АНЖЕЛИКА ТЕРЛЮГА

Каратистка Анжелика Терлюга победно провела зимний сезон и готовилась штурмовать пьедестал Олимпиады-2020 в Токио. Но Игры отменили из-за коронавируса, а у одесской красотки появилось больше времени для своего Instagram и захватывающих фото-сессий. Особенно высоко оценили фанаты Терлюги ее фото в розовом купальнике на одном из пляжей родного города. "Нимфа", "русалка", "кусочек рая", – писали в комментариях фоловеры.

9. ДЕВУШКА СЕНТЯБРЬ – МАРТА КОСТЮК

Восходящая звезда украинского тенниса Марта Костюк, которая в свои 18 лет уже гоняет по корту первых ракеток мира, для летнего отдыха выбрала Карпаты. "Ледяная ванна на минималках", – подписала свое фото в деревянном чане Костюк, одетая в лаконичный черный купальник с открытой спиной. "Вау, Марта, ты – секси, можно легко влюбиться", – писали восхищенные болельщики.

10. ДЕВУШКА ОКТЯБРЬ – МАРИНА МОРОЗ

Единственная украинка в UFC Марина Мороз сейчас обосновалась в солнечной Флориде и балует своих подписчиков интригующими фото. Сексуальная и воинственная Мороз уже покорила много сердец, плюсуя по пару тысяч новых фанатов в месяц. А фото бойца смешанных единоборств в откровенном черном купальнике произвело фурор: "Ты просто потрясающая", "богиня", "вот это поворот!"

11. ДЕВУШКА НОЯБРЬ – ЕЛЕНА ОВЧИННИКОВА

Очаровательная чемпионка Европы по смешанным боевым искусствам Елена Овчинникова во время карантина показывала своим подписчикам красоты украинских Карпат и окрестностей родного Львова. Но и свою красоту подчеркнуть не забывала. Особенно эффектно выглядела чемпионка мира по кикбоксингу в черном бикини. "Идеальный пейзаж" и "у меня поднялась температура", – отреагировали фанаты Елены.

12. ДЕВУШКА ДЕКАБРЬ – ВИКТОРИЯ МАЗУР

Призерка чемпионата мира по художественной гимнастике Виктория Мазур в конце 2019 года сделала паузу в карьере и родила сына Александра. Однако молодая мама находится в прекрасной форме, хоть и нечасто балует сейчас своих фоловеров новыми кадрами.

Ранее Ризатдинова рассказала про свой "роман": "Я в изнеможении лежала на ковре заплаканная".

Все подробности в спецтеме Итоги года в спорте

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