Ризатдинова рассказала про свой "роман": "Я в изнеможении лежала на ковре заплаканная"

Бронзовый призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова написала и выпустила книгу о 17 годах, которые она отдала художественной гимнастике. Автобиографию "Мой роман со спортом" спортсменка презентовала на своей странице а Instagram. И призналась, что книга получилась очень личной и откровенной.

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"Очень хорошо помню последние дни подготовки к Олимпийским играм. Я в полном изнеможении я лежала на ковре после очередного прогона, заплаканная от усталости. Тогда сказала себе: когда это закончится, я напишу свою книгу", – призналась Анна.

Чемпионка мира по художественной гимнастике признается в книге в нервных срывах, которые случались у нее из-за поражений. Ризатдинов рассказала о критике тренеров. Там даже есть цитаты из личного дневника спортсменки.

"Я поделилась своими мыслями, переживаниями, проблемами – всем, что смущало меня на протяжении карьеры. Прочитать ее будет интересно не только гимнасткам или другим спортсменам. Она подойдет любому, кто ищет ответы на вопросы, как не сдаваться, как поверить в себя, как побороть страхи, сомнения или комплексы, как найти в себе силы, когда уже ничего не хочется", – считает девушка.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова думала о самоубийстве: "Господи, пусть меня машина собьет".

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