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Богині у вогні і лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спорту

4 січня, 15:31

Олена Павлова Олена Павлова

Фото Світоліної, Бех та Білодід, від яких у підписників перехоплює подих і підвищується температура

Що врятує світ, якщо не краса? На карантині і в паузах між тренуваннями чарівні спортсменки скрашували цей важкий коронавірусний рік своїми гарячими фото в Instagram. А ми відібрали для вас 12 топ-знімків в купальниках найпопулярніших красунь України, які підкорили підписників у 2020 році.

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1. ДІВЧИНА СІЧЕНЬ – ЕЛІНА СВІТОЛІНА

Перша ракетка України Еліна Світоліна напередодні відновлення тенісного сезону встигла відпочити на французькій Рив'єрі. В кінці липня одеситка в леопардовому купальнику покаталася на яхті біля берегів Монако. А фото Еліни зібрали більше 45 000 лайків. "Боже мій! Як пощастило Гаелю", – захоплювалися її фоловери, маючи на увазі бойфренда українки, французького тенісиста Монфіса.

2. ДІВЧИНА ЛЮТИЙ – ГАННА РІЗАТДІНОВА

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Українська гімнастка Ганна Різатдінова відпочила взимку в горах, де викупалася в гарячому чані серед засніжених вулиць. Ефектне фото призерки Олімпійських ігор в золотом купальнику зібрало більше 16 000 лайків. "Богиня", – захоплювалися "художницею" фоловери, відзначаючи її шикарне волосся і фігуру-вогонь.

3. ДІВЧИНА БЕРЕЗЕНЬ – ДАРИНА БІЛОДІД

Наймолодша чемпіонка світу з дзюдо в цьому сезоні дуже мало виступала через пандемію, проте регулярно радувала своїх підписників яскравими фото. У липні Дарина освоїла водний мотоцикл, "прокотившись з вітерцем". І ці кадри зібрали майже 40 000 лайків. А хлопці з усіх куточків світу навперебій писали Білодід компліменти і запрошували на побачення.

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4. ДІВЧИНА КВІТЕНЬ – МАРИНА БЕХ-РОМАНЧУК

У віце-чемпіонки світу зі стрибків у висоту Марини Бех-Романчук найбагатша колекція купальників серед учасниць нашого рейтингу. Але найбільше припало до душу її уболівальникам фото, зроблене на Мальдівах. Знімок в білому бікіні зібрав майже 65 000 лайків. Тіло Марини називали шикарним і ідеальним. А хлопець з Греції виявив бажання приїхати в Україну і одружитися з легкоатлеткою. Але вже запізнився...

5. ДІВЧИНА ТРАВЕНЬ – ЮЛІЯ ЛЕВЧЕНКО

Через пандемії титулована українська стрибунка у висоту Юлія Левченко засмагала влітку під Києвом, в оточенні сосен. "Я, дерева і дивний загар", – підписала Юля фото, яке зібрало понад 26 000 лайків. Підписники були в захваті від посмішки української красуні і називали її "бомбою".

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6. ДІВЧИНА ЧЕРВЕНЬ – ЛІЛІЯ ПОДКОПАЄВА

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики – мама трьох дітей, але дивлячись на фігуру Лілії Подкопаєвої, ніколи не здогадаєшся, скільки їй років. "Все просто: їсиш погано – виглядаєш погано. Не тренуєшся – виглядаєш як людина, яка не тренується. Чудес після 40-ка не буває – на генетику надійся, а сам не зівай", – підписала фото в купальнику Лілія. А фоловери відзначали, що "фігурка у гімнастки ідеальна", просто "точена статуеточка".

7. ДІВЧИНА ЛИПЕНЬ – ДАЯНА ЯСТРЕМСЬКА

Друга ракетка України Даяна Ястремська провела не найвдаліший сезон з новим тренером, але фанатів у чарівної тенісистки з кожним днем стає все більше і більше. А від фото дівчини в чорному купальнику і гетрах, за визнанням її підписників, просто перехоплює подих.

8. ДІВЧИНА СЕРПЕНЬ – АНЖЕЛІКА ТЕРЛЮГА

Каратистка Анжеліка Терлюга переможно провела зимовий сезон і готувалася штурмувати п'єдестал Олімпіади-2020 в Токіо. Але Ігри скасували через коронавірус, а у одеській красуні з'явилося більше часу для свого Instagram і захоплюючих фото-сесій. Особливо високо оцінили фанати Терлюгі її фото в рожевому купальнику на одному з пляжів рідного міста. "Німфа", "русалка", "шматочок раю", – писали в коментарях фоловери.

9. ДІВЧИНА ВЕРЕСЕНЬ – МАРТА КОСТЮК

Висхідна зірка українського тенісу Марта Костюк, яка в свої 18 років вже ганяє по корту перших ракеток світу, для літнього відпочинку обрала Карпати. "Крижана ванна на мінімалках", – підписала своє фото в дерев'яному чані Костюк, одягнена в лаконічний чорний купальник з відкритою спиною. "Вау, Марта, ти – сексі, можна легко закохатися", – писали захоплені вболівальники.

10. ДІВЧИНА ЖОВТЕНЬ – МАРИНА МОРОЗ

Єдина українка в UFC Марина Мороз зараз влаштувалася в сонячній Флориді і балує своїх підписників інтригуючими фото. Сексуальна і войовнича Мороз вже підкорила багато сердець, плюсуючи по пару тисяч нових фанатів на місяць. А фото бійця змішаних єдиноборств у відвертому чорному купальнику викликало фурор: "Ти просто приголомшлива", "богиня", "ось це поворот!"

11. ДІВЧИНА ЛИСТОПАД – ОЛЕНА ОВЧИННИКОВА

Чарівна чемпіонка Європи зі змішаних бойових мистецтв Олена Овчинникова під час карантину показувала своїм підписникам красу українських Карпат і околиць рідного Львова. Та й свою красу підкреслити не забувала. Особливо ефектно виглядала чемпіонка світу з кікбоксингу в чорному бікіні. "Ідеальний пейзаж" і "у мене піднялася температура", – відреагували фанати Олени.

12. ДІВЧИНА ГРУДЕНЬ – ВІКТОРІЯ МАЗУР

Призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики Вікторія Мазур в кінці 2019 року зробила паузу в кар'єрі і народила сина Олександра. Однак молода мама перебуває в прекрасній формі, хоч і нечасто балує зараз своїх фоловерів новими кадрами.

Раніше Різатдінова розповіла про свій "роман": "Я в знемозі лежала на килимі заплакана".

Всі подробиці в спецтемі Підсумки року в спорті

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купальники дівчата Лілія Подкопаєва художня гімнастика Еліна Світоліна Анна Різатдінова змішані єдиноборства Юлія Левченко Вікторія Мазур Марина Мороз Даяна Ястремська Марина Бех Марта Костюк Дар'я Білодід карате Анжелика Терлюга Олена Овчинникова
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