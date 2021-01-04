Богині у вогні і лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спорту

Фото Світоліної, Бех та Білодід, від яких у підписників перехоплює подих і підвищується температура

Що врятує світ, якщо не краса? На карантині і в паузах між тренуваннями чарівні спортсменки скрашували цей важкий коронавірусний рік своїми гарячими фото в Instagram. А ми відібрали для вас 12 топ-знімків в купальниках найпопулярніших красунь України, які підкорили підписників у 2020 році.

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1. ДІВЧИНА СІЧЕНЬ – ЕЛІНА СВІТОЛІНА

Перша ракетка України Еліна Світоліна напередодні відновлення тенісного сезону встигла відпочити на французькій Рив'єрі. В кінці липня одеситка в леопардовому купальнику покаталася на яхті біля берегів Монако. А фото Еліни зібрали більше 45 000 лайків. "Боже мій! Як пощастило Гаелю", – захоплювалися її фоловери, маючи на увазі бойфренда українки, французького тенісиста Монфіса.

2. ДІВЧИНА ЛЮТИЙ – ГАННА РІЗАТДІНОВА

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Українська гімнастка Ганна Різатдінова відпочила взимку в горах, де викупалася в гарячому чані серед засніжених вулиць. Ефектне фото призерки Олімпійських ігор в золотом купальнику зібрало більше 16 000 лайків. "Богиня", – захоплювалися "художницею" фоловери, відзначаючи її шикарне волосся і фігуру-вогонь.

3. ДІВЧИНА БЕРЕЗЕНЬ – ДАРИНА БІЛОДІД

Наймолодша чемпіонка світу з дзюдо в цьому сезоні дуже мало виступала через пандемію, проте регулярно радувала своїх підписників яскравими фото. У липні Дарина освоїла водний мотоцикл, "прокотившись з вітерцем". І ці кадри зібрали майже 40 000 лайків. А хлопці з усіх куточків світу навперебій писали Білодід компліменти і запрошували на побачення.

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4. ДІВЧИНА КВІТЕНЬ – МАРИНА БЕХ-РОМАНЧУК

У віце-чемпіонки світу зі стрибків у висоту Марини Бех-Романчук найбагатша колекція купальників серед учасниць нашого рейтингу. Але найбільше припало до душу її уболівальникам фото, зроблене на Мальдівах. Знімок в білому бікіні зібрав майже 65 000 лайків. Тіло Марини називали шикарним і ідеальним. А хлопець з Греції виявив бажання приїхати в Україну і одружитися з легкоатлеткою. Але вже запізнився...

5. ДІВЧИНА ТРАВЕНЬ – ЮЛІЯ ЛЕВЧЕНКО

Через пандемії титулована українська стрибунка у висоту Юлія Левченко засмагала влітку під Києвом, в оточенні сосен. "Я, дерева і дивний загар", – підписала Юля фото, яке зібрало понад 26 000 лайків. Підписники були в захваті від посмішки української красуні і називали її "бомбою".

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6. ДІВЧИНА ЧЕРВЕНЬ – ЛІЛІЯ ПОДКОПАЄВА

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики – мама трьох дітей, але дивлячись на фігуру Лілії Подкопаєвої, ніколи не здогадаєшся, скільки їй років. "Все просто: їсиш погано – виглядаєш погано. Не тренуєшся – виглядаєш як людина, яка не тренується. Чудес після 40-ка не буває – на генетику надійся, а сам не зівай", – підписала фото в купальнику Лілія. А фоловери відзначали, що "фігурка у гімнастки ідеальна", просто "точена статуеточка".

7. ДІВЧИНА ЛИПЕНЬ – ДАЯНА ЯСТРЕМСЬКА

Друга ракетка України Даяна Ястремська провела не найвдаліший сезон з новим тренером, але фанатів у чарівної тенісистки з кожним днем стає все більше і більше. А від фото дівчини в чорному купальнику і гетрах, за визнанням її підписників, просто перехоплює подих.

8. ДІВЧИНА СЕРПЕНЬ – АНЖЕЛІКА ТЕРЛЮГА

Каратистка Анжеліка Терлюга переможно провела зимовий сезон і готувалася штурмувати п'єдестал Олімпіади-2020 в Токіо. Але Ігри скасували через коронавірус, а у одеській красуні з'явилося більше часу для свого Instagram і захоплюючих фото-сесій. Особливо високо оцінили фанати Терлюгі її фото в рожевому купальнику на одному з пляжів рідного міста. "Німфа", "русалка", "шматочок раю", – писали в коментарях фоловери.

9. ДІВЧИНА ВЕРЕСЕНЬ – МАРТА КОСТЮК

Висхідна зірка українського тенісу Марта Костюк, яка в свої 18 років вже ганяє по корту перших ракеток світу, для літнього відпочинку обрала Карпати. "Крижана ванна на мінімалках", – підписала своє фото в дерев'яному чані Костюк, одягнена в лаконічний чорний купальник з відкритою спиною. "Вау, Марта, ти – сексі, можна легко закохатися", – писали захоплені вболівальники.

10. ДІВЧИНА ЖОВТЕНЬ – МАРИНА МОРОЗ

Єдина українка в UFC Марина Мороз зараз влаштувалася в сонячній Флориді і балує своїх підписників інтригуючими фото. Сексуальна і войовнича Мороз вже підкорила багато сердець, плюсуючи по пару тисяч нових фанатів на місяць. А фото бійця змішаних єдиноборств у відвертому чорному купальнику викликало фурор: "Ти просто приголомшлива", "богиня", "ось це поворот!"

11. ДІВЧИНА ЛИСТОПАД – ОЛЕНА ОВЧИННИКОВА

Чарівна чемпіонка Європи зі змішаних бойових мистецтв Олена Овчинникова під час карантину показувала своїм підписникам красу українських Карпат і околиць рідного Львова. Та й свою красу підкреслити не забувала. Особливо ефектно виглядала чемпіонка світу з кікбоксингу в чорному бікіні. "Ідеальний пейзаж" і "у мене піднялася температура", – відреагували фанати Олени.

12. ДІВЧИНА ГРУДЕНЬ – ВІКТОРІЯ МАЗУР

Призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики Вікторія Мазур в кінці 2019 року зробила паузу в кар'єрі і народила сина Олександра. Однак молода мама перебуває в прекрасній формі, хоч і нечасто балує зараз своїх фоловерів новими кадрами.

Раніше Різатдінова розповіла про свій "роман": "Я в знемозі лежала на килимі заплакана".

Всі подробиці в спецтемі Підсумки року в спорті

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