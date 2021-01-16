Не тільки дружина. Шість красунь на дні народження зірки "Дніпра" – в одному фото

На вечірці з нагоди 38-річчя футболіста Матеуса красунь було хоч відбавляй

Дружина бразильського нападаючого китайського "Шицзячжуан Евер Брайт" Матеуса, який у складі українського "Дніпра" став фіналістом Ліги Європи-2015, поділилася в соцмережах яскравим кадром із учорашнього дня народження свого чоловіка. На ньому показник "кількість красунь на один квадратний метр" просто зашкалює!

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Тут і сама Юлія Матеус (крайня праворуч), і дружина Руслана Ротаня Христина (третя праворуч) і дружина ексфутболіста "Динамо" і "Дніпра" Сергія Кравченка Тетяна (друга ліворуч). Дівчата похвалилися своїми стрункими ніжками і ефектними сукнями.

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Відзначимо, що дружина 38-річного Матеуса Юлія – родом із Дніпра, за фахом вона – психолог і візажист. Одружилися дев'ять років тому.

"Стали жити разом через два місяці після знайомства, а за рік він сказав: "Давай одружимося! Весілля за тиждень", – розповідала "Сьогодні" Юлія Матеус. – Чи ревную я чоловіка? Ні, та й взагалі я не зустрічала конкуренток на своєму шляху. Звісно, іноді прослизає щось схоже на ревнощі, адже у мене найкрасивіший чоловік, але я тримаю себе в руках".

Матеус/Фото fc-dnipro.com.ua

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Додамо, що Матеус і Юлія виховують двох дітей – дочку Емілію і сина Луку. Також у футболіста є дочка від попереднього шлюбу.

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