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Сексуальні матусі: дружини зірок українського футболу догулюють відпустку на Карибах

10 січня, 18:11

Олег Люлька Олег Люлька

Вікторія Коноплянка і Тетяна Кравченко поділилися невимовною красою свого відпочинку

Попри те що вже скоро "Шахтар" і "Динамо" почнуть підготовку до другої частини сезону, ще не всі футболісти наших клубів-грандів повернулися з теплих країв. Зокрема, Євген Коноплянка зі своєю дружиною Вікторією догулює відпустку в Мексиці.

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Пара вибрала місцем відпустки Плаю-дель-Кармен – місто на півострові Юкатан, що омивається водами Карибського моря. Тут багато пляжів, облямованих пальмами, а вздовж узбережжя тягнуться коралові рифи.

"Краса навколо нас", – написала в Instagram Вікторія Коноплянка

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Але фоловери Вікторії відзначили, що чарівна на знімку – не тільки природа.

"Красиве фото з шикарною дівчиною", "Дуже красиво і ніжно", – пишуть вони

Відзначимо, що подружжя Коноплянки зі своїми двома дітьми відпочиває в Мексиці з друзями – сімейством ексфутболіста "Динамо", а нині гравця "Дніпра-1" Сергія Кравченка та його дружини Тетяни. Які теж взяли з собою двох своїх діток.

"Перетворюємося на мексиканка амазонок", – пише у себе в Instagram Тетяна Кравченко

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Нагадаємо, вже найближчими днями "Шахтар" Євгена Коноплянки виходить з відпустки. Збір "гірників" у турецькій Анталії стартує 17 січня.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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відпустка Євген Коноплянка Сергій Кравченко WAGs Вікторія Коноплянка

Джерело: Сегодня|Спорт

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