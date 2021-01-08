Відомий тенісист завів роман з акробаткою. Вона таке витворяє!

Домінік Тім і Лілі-Пол оголосили про відносини в соціальних мережах

Третя ракетка світу австрієць Домінік Тім завів роман з 22-річною актрисою цирку і танцівницею Лілі-Полою Ронкаллі. Про відносини тенісист повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши спільне фото в "сторіс".

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Дівчина з неймовірними акробатичними здібностями виступає в німецькому цирку, а недавно виграла танцювальне шоу. Завдяки звий розтяжці дівчина творить на сцені дивовижні речі!

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