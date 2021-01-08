Известный теннисист завел роман с акробаткой. Она такое вытворяет!

Доминик Тим и Лили-Пол объявили об отношениях в социальных сетях

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим завел роман с 22-летней актрисой цирка и танцовщицей Лили-Полой Ронкалли. Об отношениях теннисист сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото в "сторис".

Читайте также: Скандальная модель уговорила теннисиста укусить ее за ягодицы. Так они объявили о романе

Девушка с невероятными акробатическими способностями выступает в немецком цирке, а недавно выиграла танцевальное шоу. Благодаря свей растяжке девушка творит на сцене удивительные вещи!

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться