Известный теннисист завел роман с акробаткой. Она такое вытворяет!

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим завел роман с 22-летней актрисой цирка и танцовщицей Лили-Полой Ронкалли. Об отношениях теннисист сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото в "сторис".
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Девушка с невероятными акробатическими способностями выступает в немецком цирке, а недавно выиграла танцевальное шоу. Благодаря свей растяжке девушка творит на сцене удивительные вещи!
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