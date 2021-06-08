Ця сіточка майже нічого не приховує: фото забороненої секс-бомби словацького спорту

У велосипедистки з двома мільйонами фоловерів немає бажання комусь подобатися, втім, Люсія Яворчекова продовжує розширювати лави своїх прихильників в соцмережах

Люсія Яворчекова - секс-символ словацького спорту / Фото: Instagram

Словачка Люсія Яворчекова, що кинула велоспорт заради кар'єри моделі, опублікувала ну дуже гарячі знімки в Instagram.

Красуня похвалилася своїми формами в сіточці, яка майже нічого не приховує.

"Мій пріоритет – любити себе. У мене немає ні часу, ні енергії, ні бажання комусь подобатися", – кокетує словачка

Проте армія її фоловерів продовжує зростати, досягнувши вже позначки в 2,1 мільйона.

Відзначимо, що Люсія Яворчекова часто виставляє знімки на межі фолу. Нещодавно фото повністю голої спортсменки забанили в Instagram, але після заборони вона опублікувала його знову.

Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Читайте також: