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Ця сіточка майже нічого не приховує: фото забороненої секс-бомби словацького спорту

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
8 червня, 10:39
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У велосипедистки з двома мільйонами фоловерів немає бажання комусь подобатися, втім, Люсія Яворчекова продовжує розширювати лави своїх прихильників в соцмережах
Люсія Яворчекова - секс-символ словацького спорту
Люсія Яворчекова - секс-символ словацького спорту / Фото: Instagram

Словачка Люсія Яворчекова, що кинула велоспорт заради кар'єри моделі, опублікувала ну дуже гарячі знімки в Instagram.

Красуня похвалилася своїми формами в сіточці, яка майже нічого не приховує.

"Мій пріоритет – любити себе. У мене немає ні часу, ні енергії, ні бажання комусь подобатися", – кокетує словачка

Проте армія її фоловерів продовжує зростати, досягнувши вже позначки в 2,1 мільйона.

Відзначимо, що Люсія Яворчекова часто виставляє знімки на межі фолу. Нещодавно фото повністю голої спортсменки забанили в Instagram, але після заборони вона опублікувала його знову.

Люсія Яворчекова
Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

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