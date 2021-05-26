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Гола велосипедистка у ванні: фото, коли Люсія належить тільки собі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
26 травня, 10:27
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Словацька спортсменка Яворчекова дозволила собі випити шампанського в незвичайному місці – черговий вогняний знімок від зірки Instagram
Велосипедистка-модель Люсія Яворчекова
Велосипедистка-модель Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Популярна словацька велосипедистка та Instagram-модель Люсія Яворчекова, кількість підписників якої налічує 2,1 млн людей, опублікувала чергове відверте фото.

Красуня показала, як приймає ванну, тримаючи в руці келих вина. Тіло словачки на знімку лише злегка прикриває піна.

"Час для самої себе", – підписала цей знімок Люсія

  • "Mamma mia!"
  • "Неймовірно сексуальна"
  • "Грайлива дівчина з ігристим" – пишуть у коментарях до фото шанувальники Люсії Яворчекової

Нагадаємо, раніше Люсія Яворчекова похизувалась в найбільш дикому бікіні в історії велоспорту.

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