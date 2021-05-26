Гола велосипедистка у ванні: фото, коли Люсія належить тільки собі

Словацька спортсменка Яворчекова дозволила собі випити шампанського в незвичайному місці – черговий вогняний знімок від зірки Instagram

Велосипедистка-модель Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Популярна словацька велосипедистка та Instagram-модель Люсія Яворчекова, кількість підписників якої налічує 2,1 млн людей, опублікувала чергове відверте фото.

Красуня показала, як приймає ванну, тримаючи в руці келих вина. Тіло словачки на знімку лише злегка прикриває піна.

"Час для самої себе", – підписала цей знімок Люсія

"Mamma mia!"

"Неймовірно сексуальна"

"Грайлива дівчина з ігристим" – пишуть у коментарях до фото шанувальники Люсії Яворчекової

Нагадаємо, раніше Люсія Яворчекова похизувалась в найбільш дикому бікіні в історії велоспорту.