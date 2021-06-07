Оце так кішечка! Дівчина лідера Динамо виставила на показ тату під інтимним місцем

Кохана лідера Динамо Жерсона Родрігеса тенісистка Ольга Янчук, ще недавно запально танцювала в бікіні в Туреччині, повернулася до України. І негайно побалувала фоловерів новими ефектними знімками.
Міс збірна: конкурс на найкрасивішу дівчину України – голосуй
Янчук з подругою відвідала один зі столичних ресторанів в спокусливій міні-сукні – такій відкритій, що підписники змогли побачити багатослівне татуювання у неї під грудьми.
"Не кожен, хто жадає твоєї енергії, на неї заслуговує", – інтригуюче підписала ці знімки у себе в Instagram Ольга Янчук, що постала в образі кішечки
Нагадаємо, в листопаді минулого року Ольга Янчук народила Жерсону Родрігесу сина. Хлопчика назвали Жерсоном Джуніором. Варто зазначити, що у футболіста збірної Люксембургу вже є син від попередніх стосунків. А ось Ольга стала мамою вперше.
Читайте також:
- Сексуальна боксерка в бікіні: відверте фото української чемпіонки Європи
- Щелепа відпала! Анна Кравець виставила фото з дуже інтимним вирізом
- Українську спортсменку в еротичній білизні обізвали продажною – вона відповіла
- Найсексуальніша велосипедистка осідлала мотоцикл
- Ідеальна фігура в ідеальному місці: спортсменка вразила сексуальним образом
Дивіться найкрасивіший гол у кар'єрі Жерсона Родрігеса