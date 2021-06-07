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Оце так кішечка! Дівчина лідера Динамо виставила на показ тату під інтимним місцем

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
7 червня, 15:00
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Українська тенісистка Ольга Янчук, яка народила сина вінгеру динамівської команди Жерсону Родрігесу, у відвертій сукні відвідала київський ресторан
Дівчина Жерсона Родрігеса Ольга Янчук
Дівчина Жерсона Родрігеса Ольга Янчук / Фото: Instagram

Кохана лідера Динамо Жерсона Родрігеса тенісистка Ольга Янчук, ще недавно запально танцювала в бікіні в Туреччині, повернулася до України. І негайно побалувала фоловерів новими ефектними знімками.

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Янчук з подругою відвідала один зі столичних ресторанів в спокусливій міні-сукні – такій відкритій, що підписники змогли побачити багатослівне татуювання у неї під грудьми.

"Не кожен, хто жадає твоєї енергії, на неї заслуговує", – інтригуюче підписала ці знімки у себе в Instagram Ольга Янчук, що постала в образі кішечки

Нагадаємо, в листопаді минулого року Ольга Янчук народила Жерсону Родрігесу сина. Хлопчика назвали Жерсоном Джуніором. Варто зазначити, що у футболіста збірної Люксембургу вже є син від попередніх стосунків. А ось Ольга стала мамою вперше.

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