Ідеальна фігура в ідеальному місці: спортсменка вразила сексуальним образом

Знаменита бразильська спортсменка Інгрід Олівейра готується до Олімпіади в Токіо, однак не забуває і про своїх фанатів у соцмережах. Стрибунка у воду показала свою ідеальну фігуру на березі океану.
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Інгрід Олівейра стала відома на весь світ після секс-скандалу на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро. Тоді в олімпійському селищі Інгрід хотіла зайнятися сексом з Педро Гонсалвешем, для цього вона попросила свою сусідку вийти з кімнати. З Джованною Педросою вони виступали в дуеті на Іграх. Але Педроса позаздрила подрузі й поскаржилася до Олімпійського комітету. Вибухнув скандал. В результаті Олівейра в дуеті з Педросою посіли останнє місце і вирішили більше не виступати разом.
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