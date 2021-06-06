Ідеальна фігура в ідеальному місці: спортсменка вразила сексуальним образом

Відома своїм секс-скандалом на Олімпіаді в Ріо Інгрід Олівейра показала, в якій вона формі перед Іграми в Токіо

Інгрід Олівейра - 12-разова чемпіонка Бразилії / Фото: Instagram

Знаменита бразильська спортсменка Інгрід Олівейра готується до Олімпіади в Токіо, однак не забуває і про своїх фанатів у соцмережах. Стрибунка у воду показала свою ідеальну фігуру на березі океану.

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Інгрід Олівейра стала відома на весь світ після секс-скандалу на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро. Тоді в олімпійському селищі Інгрід хотіла зайнятися сексом з Педро Гонсалвешем, для цього вона попросила свою сусідку вийти з кімнати. З Джованною Педросою вони виступали в дуеті на Іграх. Але Педроса позаздрила подрузі й поскаржилася до Олімпійського комітету. Вибухнув скандал. В результаті Олівейра в дуеті з Педросою посіли останнє місце і вирішили більше не виступати разом.

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