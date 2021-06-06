Щелепа відпала! Анна Кравець виставила фото з дуже інтимним вирізом

Якби Артема Кравця покликали до національної команду, його чарівна дружина точно претендувала б на звання Міс збірної України на Євро-2020

Дружина Артема Кравця Анна / Фото: Instagram

Дружина колишнього форварда Динамо Артема Кравця Анна приголомшила своїх подруг – та хіба тільки їх?! – опублікувавши гаряче фото в Instagram.

Пекуча брюнетка постала перед інтернет-аудиторією в чорній міні-сукні з відвертим вирізом на грудях, тримаючи в руках своє взуття.

"Ну дуже красива зйомка", – без зайвої скромності зазначила Анна Кравець, яка зібрала захоплені відгуки Аліни Буяльської, Вікторії Коноплянки, Анни Ребрової й інших фоловерів.

"Ти що, я горю"

"Бомба"

"Бестія"

"Вау"

"Щелепа відпала", – захоплюються підписники Анни Кравець.

Зазначимо, що Артем Кравець, який виступає за турецький Коньяспор, не викликаний Андрієм Шевченком на Євро. Інакше дружина Артема точно претендувала б на звання Міс збірної України.