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Щелепа відпала! Анна Кравець виставила фото з дуже інтимним вирізом

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
6 червня, 23:55
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Якби Артема Кравця покликали до національної команду, його чарівна дружина точно претендувала б на звання Міс збірної України на Євро-2020
Дружина Артема Кравця Анна
Дружина Артема Кравця Анна / Фото: Instagram

Дружина колишнього форварда Динамо Артема Кравця Анна приголомшила своїх подруг – та хіба тільки їх?! – опублікувавши гаряче фото в Instagram.

Пекуча брюнетка постала перед інтернет-аудиторією в чорній міні-сукні з відвертим вирізом на грудях, тримаючи в руках своє взуття.

"Ну дуже красива зйомка", – без зайвої скромності зазначила Анна Кравець, яка зібрала захоплені відгуки Аліни Буяльської, Вікторії Коноплянки, Анни Ребрової й інших фоловерів.

  • "Ти що, я горю"
  • "Бомба"
  • "Бестія"
  • "Вау"
  • "Щелепа відпала", – захоплюються підписники Анни Кравець.

Зазначимо, що Артем Кравець, який виступає за турецький Коньяспор, не викликаний Андрієм Шевченком на Євро. Інакше дружина Артема точно претендувала б на звання Міс збірної України.

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