Щелепа відпала! Анна Кравець виставила фото з дуже інтимним вирізом

Дружина колишнього форварда Динамо Артема Кравця Анна приголомшила своїх подруг – та хіба тільки їх?! – опублікувавши гаряче фото в Instagram.
Пекуча брюнетка постала перед інтернет-аудиторією в чорній міні-сукні з відвертим вирізом на грудях, тримаючи в руках своє взуття.
"Ну дуже красива зйомка", – без зайвої скромності зазначила Анна Кравець, яка зібрала захоплені відгуки Аліни Буяльської, Вікторії Коноплянки, Анни Ребрової й інших фоловерів.
- "Ти що, я горю"
- "Бомба"
- "Бестія"
- "Вау"
- "Щелепа відпала", – захоплюються підписники Анни Кравець.
Зазначимо, що Артем Кравець, який виступає за турецький Коньяспор, не викликаний Андрієм Шевченком на Євро. Інакше дружина Артема точно претендувала б на звання Міс збірної України.
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Дивіться, як Артем Кравець раніше забивав за збірну України