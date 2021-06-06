Українську спортсменку в еротичній білизні обізвали продажною – вона відповіла

"Вам подобається сидіти і обговорювати в інсті жінок, скільки вони заробляють. Хлопці, ви не мужики, а півні", – обурюється українська зірка UFC Марина Мороз

Українська зірка MMA Марина Мороз / Фото: Instagram

Українська зірка змішаних єдиноборств Марина Мороз влаштувала словесну перепалку з одним зі своїх фоловерів. Приводом послужило відверте відео, опубліковане спортсменкою у себе в Instagram.

На цьому відео Марина Мороз танцює в еротичній червоній білизні з бананом в руці під пісню Брітні Спірс "Toxic". При цьому українка пропонує підписатися на її сайт, де "є більше гарячого відео".

"Не знав, що бійці UFC так мало заробляють, що продають себе і свої фотки і відео в Мережі", – обурився в коментарі один з підписників Марини

Мороз відреагувала дуже емоційно:

"Люблю читати ваші ї****ті коменти. Вам подобається сидіти і обговорювати в інсті жінок, скільки вони заробляють. Хлопці, ви не мужики, а півні"

На репліку свого критика – "Просто гидко дивитися на таку маячню. Спочатку я підписувався на бійця UFC, а не на те, що зараз бачу в стрічці" – Марина Мороз відповіла так: "Так відпишись! У чому проблема? Мені нач... на твою думку".

Дивіться, якими фото ділиться спортсменка в соцмережах

Раніше ми публікували фото, від якого страшно: Марина Мороз показала черепи своїх недругів.