Челюсть отпала! Анна Кравец выставила фото с очень интимным вырезом

Если бы Артема Кравца позвали в национальную команду, его очаровательная супруга наверняка претендовала бы на звание Мисс сборной Украины на Евро-2020

Жена Артема Кравца Анна / Фото: Instagram

Жена бывшего форварда Динамо Артема Кравца Анна ошеломила своих подруг – да разве только их?! – опубликовав горячее фото в Instagram.

Жгучая брюнетка предстала перед интернет-аудиторией в черном мини-платье с откровенным вырезом на груди, держа в руках свою обувь.

"Ну очень красивая съемка", – не стала скромничать Анна Кравец, собравшая восторженные отзывы Алины Буяльской, Виктории Коноплянки, Анны Ребровой и других фолловеров.

"Ты что, я горю"

"Бомба"

"Бестия"

"Вау"

"Челюсть отпала", – восторгаются подписчики Анны Кравец.

Отметим, что Артем Кравец, выступающий за турецкий Коньяспор, не был вызван Андреем Шевченко на Евро. Иначе жена Артема наверняка претендовала бы на звание Мисс сборной Украины.