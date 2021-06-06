Украинскую спортсменку в эротическом белье обозвали продажной – она ответила

"Вам нравится сидеть и обсуждать в инсте женщин, сколько они зарабатывают. Ребята, вы не мужики, а петухи", – негодует украинская звезда UFC Марина Мороз

Украинская звезда MMA Марина Мороз / Фото: Instagram

Украинская звезда смешанных единоборств Марина Мороз устроила словесную перепалку с одним из своих фолловеров. Поводом послужило откровенное видео, опубликованное спортсменкой у себя в Instagram.

На этом видео Марина Мороз танцует в эротическом красном белье с бананом в руке под песню Бритни Спирс "Toxic". При этом украинка предлагает подписаться на ее сайт, где "есть больше горячего видео".

"Не знал, что бойцы UFC так мало зарабатывают, что продают себя и свои фотки и видео в Сети",- возмутился в комментариях один из подписчиков Марины

Мороз отреагировала очень эмоционально:

"Люблю читать ваши е****тые коменты. Вам нравится сидеть и обсуждать в инсте женщин, сколько они зарабатывают. Ребята, вы не мужики, а петухи"

На реплику своего критика – "Просто противно смотреть на такой бред. Изначально я подписывался на бойца UFC, а не на то, что сейчас вижу в ленте" – Марина Мороз ответила так: "Так отпишись! В чем проблема? Мне нас... на твое мнение".

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