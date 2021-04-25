Не реагируйте на треп! Украинка из UFC пофилософствовала в купальнике на яхте

Украинка Марина Мороз, которая выступает в лиге смешанных единоборств, в стихах порассуждала о сплетниках и завистниках

Марина Мороз / Фото: Instagram

Единственная представительница Украины в самой престижной лиге смешанных единоборств UFC Марина Мороз следующий бой проведет против Манон Фиоро 5 июня в Лас-Вегасе. А пока что девушка проводит отдыхает на яхте и философствует.

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"Если вас кто-то осуждает или сплетни собирает – он просто комплексом страдает! Он хуже вас и это знает! Не доставляйте ему чести, не реагируйте на треп! Пускай от злости он хоть треснет, а вас кто умный, тот поймет", – написала Марина в Instagram.

Напомним, что недавно украинка угодила в скандал с фото на своей страничке. Спортсменка, проживающая в Майами, в бикини сексуально оперлась на капот спортивной машины. Один из подписчиков в комментариях назвал Марину "проституткой". А вскоре фото и вовсе исчезло со странички Мороз – соцсеть расценила его как неприличное.

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Позже, однако, Мороз вернула скандальную фотографию на свою страницу в Instagram, заявив: "Я опубликовала ее снова. А исчезла она потому, что хейтеры подали жалобу. И это – на фото в купальнике, представляете?"

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