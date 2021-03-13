Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"А где сиськи?" Новый поворот в истории с удаленным фото украинской красотки из UFC

13 марта, 17:23

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Украинская звезда смешанных единоборств вернула на свою страницу снимок, за который ее назвали "проституткой"

Единственная украинка в UFC Марина Мороз, проживающая в Майами, разместила необычное фото в Instagram, показав, как она в шортах и откровенном бюстгальтере ходит верх ногами.

"Кто еще так умеет?" – обратилась к своим фолловерам девушка.

Реклама

Вместо ответа один из подписчиков задал Марине вопрос: "А где сиськи?". На что Мороз отшутилась: "Дома оставила".

Напомним, ранее Марина Мороз опубликовала соблазнительный снимок, как она в бикини сексуально оперлась на капот спортивной машины. Один из фолловеров в комментариях тогда назвал спортсменку "проституткой". А впоследствии Мороз удалила этот снимок.

Однако история получила продолжение. Сегодня Мороз вернула скандальное фото на свою страницу в Instagram, разъяснив: "Я опубликовала его снова. Ранее оно исчезло, потому что хейтеры подали жалобу. На фото в купальнике, представляете?".

Реклама

Свой последний бой украинка провела в мае прошлого года, когда победила Майру Буэно Силву. Теперь 5 июня в Лас-Вегасе Мороз предстоит встретиться с француженкой Манон Фиоро по прозвищу Зверь.

Марина Мороз о своем фермерском детстве

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

UFC Марина Мороз WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинская звезда боев в клетке удалила фото, из-за которого ее назвали проституткой: вот оно
Украинская звезда боев в клетке удалила фото, из-за которого ее назвали проституткой: вот оноMMA
Нокаут
Нокаут "ударом торнадо": у бедняги чуть не отлетела головаMMA
"Закончил деканат с малиновым дипломом": российского бойца высмеяли в соцсетяхMMA
Снес голову запрещенным приемом: у россиянина отобрали пояс за удар коленом
Снес голову запрещенным приемом: у россиянина отобрали пояс за удар коленомMMA
"Путин бросит в яму со змеями": огненная реакция на удар россиянина коленом в головуMMA
Вырубила с
Вырубила с "вертухи" и добивала ногами: эффектная драка девушек на 8 мартаMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять