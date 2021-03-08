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Самые популярные девушки украинского спорта. Рейтинг

8 марта, 18:35

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Красотки, которые прославляют нашу страну на международных соревнованиях

Самые популярные спортсменки Украины: кто они? Мы посмотрели количество подписчиков представительниц нашего спорта и составили двадцатку самых известных.

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В топе больше всего представительниц легкой атлетики, художественной гимнастики и тенниса.

А вот пятерка самых известных украинских спортсменок:

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Рейтинг ТОП-20 украинских спортсменок в Instagram:

спортсменкавид спортатыс подписчиковInstagram
1Элина Свитолинатеннис712instagram.com/elisvitolina
2Дарья Белодеддзюдо324instagram.com/dariabilodid7
3Марина Бехлегкая атлетика293instagram.com/marynabekh
4Юлия Левченколегкая атлетика210instagram.com/levchenkou
5Анна Ризатдиновахуд гимнастика161instagram.com/anna_rizatdinova
6Даяна Ястремскаятеннис115instagram.com/dayana_yastremskay
7Лилия Подкопаеваспорт гимнастика112instagram.com/podkopayeva_official
8Марта Костюктеннис107instagram.com/kostyukmarta
9Анжелика Терлюгакарате84instagram.com/anzhelika_terliuga/
10Марина МорозMMA71instagram.com/maryna_moroz_ufc
11Яна Беломоинавелоспорт61instagram.com/yanabelomoina
12Виктория Мазурхуд гимнастика56instagram.com/victoria_mazur_
13Елена ОвчинниковаMMA56instagram.com/lenaovchynnikova/
14Юлия Чумаченколегкая атлетика50instagram.com/julusina
15Наталья Годункохуд гимнастика47instagram.com/godunkonataliia
16Леся Цуренкотеннис46instagram.com/lesiatsurenko
17Анна Бессоновахуд гимнастика41instagram.com/annabessonova
18Юлия Кушкалегкая атлетика40instagram.com/_julia_kushka/
19Алена Дьяченкохуд гимнастика38instagram.com/diachenko29
20Влада Никольченкохуд гимнастика34instagram.com/nikolchenko_vlada

1. Элина Свитолина. Теннис

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2. Дарья Белодед. Дзюдо

3. Марина Бех. Легкая атлетика

4. Юлия Левченко. Легкая атлетика

5. Анна Ризатдинова. Художественная гимнастика (завершила карьеру)

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6. Даяна Ястремская. Теннис

7. Лилия Подкопаева. Спортивная гимнастика (завершила карьеру)

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8. Марта Костюк. Теннис

9. Анжелика Терлюга. Карате

10. Марина Мороз. MMA

11. Яна Беломоина. Велоспорт

12. Виктория Мазур. Художественная гимнастика

13. Елена Овчинникова. MMA

14. Юлия Чумаченко. Легкая атлетика

15. Наталья Годунко. Художественная гимнастика (завершила карьеру)

16. Леся Цуренко. Теннис

17. Анна Бессонова. Художественная гимнастика (завершила карьеру)

18. Юлия Кушка. Легкая атлетика

19. Алена Дьяченко. Художественная гимнастика

20. Влада Никольченко. Художественная гимнастика

Видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютуб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"?

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8 Марта Лилия Подкопаева Элина Свитолина Леся Цуренко спортсменка Анна Ризатдинова Анна Бессонова Юлия Левченко спортсменки Виктория Мазур Яна Беломоина Марина Мороз Даяна Ястремская Марина Бех Марта Костюк Наталья Годунко Дарья Белодед Анжелика Терлюга Влада Никольченко Юлия Чумаченко Елена Овчинникова Юлия Кушка Алена Дьяченко

Источник: Сегодня|Спорт

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