Самые популярные девушки украинского спорта. Рейтинг

Самые популярные спортсменки Украины: кто они? Мы посмотрели количество подписчиков представительниц нашего спорта и составили двадцатку самых известных.
В топе больше всего представительниц легкой атлетики, художественной гимнастики и тенниса.
А вот пятерка самых известных украинских спортсменок:
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Рейтинг ТОП-20 украинских спортсменок в Instagram:
|№
|спортсменка
|вид спорта
|тыс подписчиков
|1
|Элина Свитолина
|теннис
|712
|instagram.com/elisvitolina
|2
|Дарья Белодед
|дзюдо
|324
|instagram.com/dariabilodid7
|3
|Марина Бех
|легкая атлетика
|293
|instagram.com/marynabekh
|4
|Юлия Левченко
|легкая атлетика
|210
|instagram.com/levchenkou
|5
|Анна Ризатдинова
|худ гимнастика
|161
|instagram.com/anna_rizatdinova
|6
|Даяна Ястремская
|теннис
|115
|instagram.com/dayana_yastremskay
|7
|Лилия Подкопаева
|спорт гимнастика
|112
|instagram.com/podkopayeva_official
|8
|Марта Костюк
|теннис
|107
|instagram.com/kostyukmarta
|9
|Анжелика Терлюга
|карате
|84
|instagram.com/anzhelika_terliuga/
|10
|Марина Мороз
|MMA
|71
|instagram.com/maryna_moroz_ufc
|11
|Яна Беломоина
|велоспорт
|61
|instagram.com/yanabelomoina
|12
|Виктория Мазур
|худ гимнастика
|56
|instagram.com/victoria_mazur_
|13
|Елена Овчинникова
|MMA
|56
|instagram.com/lenaovchynnikova/
|14
|Юлия Чумаченко
|легкая атлетика
|50
|instagram.com/julusina
|15
|Наталья Годунко
|худ гимнастика
|47
|instagram.com/godunkonataliia
|16
|Леся Цуренко
|теннис
|46
|instagram.com/lesiatsurenko
|17
|Анна Бессонова
|худ гимнастика
|41
|instagram.com/annabessonova
|18
|Юлия Кушка
|легкая атлетика
|40
|instagram.com/_julia_kushka/
|19
|Алена Дьяченко
|худ гимнастика
|38
|instagram.com/diachenko29
|20
|Влада Никольченко
|худ гимнастика
|34
|instagram.com/nikolchenko_vlada
1. Элина Свитолина. Теннис
2. Дарья Белодед. Дзюдо
3. Марина Бех. Легкая атлетика
4. Юлия Левченко. Легкая атлетика
5. Анна Ризатдинова. Художественная гимнастика (завершила карьеру)
6. Даяна Ястремская. Теннис
7. Лилия Подкопаева. Спортивная гимнастика (завершила карьеру)
8. Марта Костюк. Теннис
9. Анжелика Терлюга. Карате
10. Марина Мороз. MMA
11. Яна Беломоина. Велоспорт
12. Виктория Мазур. Художественная гимнастика
13. Елена Овчинникова. MMA
14. Юлия Чумаченко. Легкая атлетика
15. Наталья Годунко. Художественная гимнастика (завершила карьеру)
16. Леся Цуренко. Теннис
17. Анна Бессонова. Художественная гимнастика (завершила карьеру)
18. Юлия Кушка. Легкая атлетика
19. Алена Дьяченко. Художественная гимнастика
20. Влада Никольченко. Художественная гимнастика
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