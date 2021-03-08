Самые популярные девушки украинского спорта. Рейтинг

Красотки, которые прославляют нашу страну на международных соревнованиях

Самые популярные спортсменки Украины: кто они? Мы посмотрели количество подписчиков представительниц нашего спорта и составили двадцатку самых известных.

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В топе больше всего представительниц легкой атлетики, художественной гимнастики и тенниса.

А вот пятерка самых известных украинских спортсменок:

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Рейтинг ТОП-20 украинских спортсменок в Instagram:

№ спортсменка вид спорта тыс подписчиков Instagram 1 Элина Свитолина теннис 712 instagram.com/elisvitolina 2 Дарья Белодед дзюдо 324 instagram.com/dariabilodid7 3 Марина Бех легкая атлетика 293 instagram.com/marynabekh 4 Юлия Левченко легкая атлетика 210 instagram.com/levchenkou 5 Анна Ризатдинова худ гимнастика 161 instagram.com/anna_rizatdinova 6 Даяна Ястремская теннис 115 instagram.com/dayana_yastremskay 7 Лилия Подкопаева спорт гимнастика 112 instagram.com/podkopayeva_official 8 Марта Костюк теннис 107 instagram.com/kostyukmarta 9 Анжелика Терлюга карате 84 instagram.com/anzhelika_terliuga/ 10 Марина Мороз MMA 71 instagram.com/maryna_moroz_ufc 11 Яна Беломоина велоспорт 61 instagram.com/yanabelomoina 12 Виктория Мазур худ гимнастика 56 instagram.com/victoria_mazur_ 13 Елена Овчинникова MMA 56 instagram.com/lenaovchynnikova/ 14 Юлия Чумаченко легкая атлетика 50 instagram.com/julusina 15 Наталья Годунко худ гимнастика 47 instagram.com/godunkonataliia 16 Леся Цуренко теннис 46 instagram.com/lesiatsurenko 17 Анна Бессонова худ гимнастика 41 instagram.com/annabessonova 18 Юлия Кушка легкая атлетика 40 instagram.com/_julia_kushka/ 19 Алена Дьяченко худ гимнастика 38 instagram.com/diachenko29 20 Влада Никольченко худ гимнастика 34 instagram.com/nikolchenko_vlada

1. Элина Свитолина. Теннис

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2. Дарья Белодед. Дзюдо

3. Марина Бех. Легкая атлетика

4. Юлия Левченко. Легкая атлетика

5. Анна Ризатдинова. Художественная гимнастика (завершила карьеру)

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6. Даяна Ястремская. Теннис

7. Лилия Подкопаева. Спортивная гимнастика (завершила карьеру)

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8. Марта Костюк. Теннис

9. Анжелика Терлюга. Карате

10. Марина Мороз. MMA

11. Яна Беломоина. Велоспорт

12. Виктория Мазур. Художественная гимнастика

13. Елена Овчинникова. MMA

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14. Юлия Чумаченко. Легкая атлетика

15. Наталья Годунко. Художественная гимнастика (завершила карьеру)

16. Леся Цуренко. Теннис

17. Анна Бессонова. Художественная гимнастика (завершила карьеру)

18. Юлия Кушка. Легкая атлетика

19. Алена Дьяченко. Художественная гимнастика

20. Влада Никольченко. Художественная гимнастика

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