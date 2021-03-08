Найпопулярніші дівчата українського спорту. Рейтинг

Найпопулярніші спортсменки України: хто вони? Ми подивилися кількість передплатників представниць нашого спорту і склали двадцятку найвідоміших.
В топі найбільше представниць легкої атлетики, художньої гімнастики і тенісу.
А ось п'ятірка найвідоміших українських спортсменок:
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Рейтинг ТОП-20 українських спортсменок в Instagram:
|№
|спортсменка
|вид спорту
|тис підписників
|1
|Еліна Світоліна
|теніс
|712
|instagram.com/elisvitolina
|2
|Дар'я Білодід
|дзюдо
|324
|instagram.com/dariabilodid7
|3
|Марина Бех
|легка атлетика
|293
|instagram.com/marynabekh
|4
|Юлія Левченко
|легка атлетика
|210
|instagram.com/levchenkou
|5
|Анна Різатдінова
|худ гімнастика
|161
|instagram.com/anna_rizatdinova
|6
|Даяна Ястремська
|теніс
|115
|instagram.com/dayana_yastremskay
|7
|Лілія Подкопаєва
|спорт гімнастика
|112
|instagram.com/podkopayeva_official
|8
|Марта Костюк
|теніс
|107
|instagram.com/kostyukmarta
|9
|Анжеліка Терлюга
|карате
|84
|instagram.com/anzhelika_terliuga/
|10
|Марина Мороз
|MMA
|71
|instagram.com/maryna_moroz_ufc
|11
|Яна Беломоїна
|велоспорт
|61
|instagram.com/yanabelomoina
|12
|Вікторія Мазур
|худ гімнастика
|56
|instagram.com/victoria_mazur_
|13
|Олена Овчинникова
|MMA
|56
|instagram.com/lenaovchynnikova/
|14
|Юлія Чумаченко
|легка атлетика
|50
|instagram.com/julusina
|15
|Наталя Годунко
|худ гімнастика
|47
|instagram.com/godunkonataliia
|16
|Леся Цуренко
|теніс
|46
|instagram.com/lesiatsurenko
|17
|Анна Безсонова
|худ гімнастика
|41
|instagram.com/annabessonova
|18
|Юлія Кушка
|легка атлетика
|40
|instagram.com/_julia_kushka/
|19
|Олена Дяченко
|худ гімнастика
|38
|instagram.com/diachenko29
|20
|Влада Нікольченко
|худ гімнастика
|34
|instagram.com/nikolchenko_vlada
1. Еліна Світоліна. Теніс
2. Дар'я Білодід. Дзюдо
3. Марина Бех. Легка атлетика
4. Юлія Левченко. Легка атлетика
5. Анна Різатдінова. Художня гімнастика (завершила кар'єру)
6. Даяна Ястремська. Теніс
7. Лілія Подкопаєва. Спортивна гімнастика (завершила кар'єру)
8. Марта Костюк. Теніс
9. Анжеліка Терлюга. Карате
10. Марина Мороз. MMA
11. Яна Беломоїна. Велоспорт
12. Вікторія Мазур. Художня гімнастика
13. Олена Овчинникова. MMA
14. Юлія Чумаченко. Легка атлетика
15. Наталя Годунко. Художня гімнастика (завершила кар'єру)
16. Леся Цуренко. Теніс
17. Анна Безсонова. Художня гімнастика (завершила кар'єру)
18. Юлія Кушка. Легка атлетика
19. Олена Дяченко. Художня гімнастика
20. Влада Нікольченко. Художня гімнастика
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