Найпопулярніші дівчата українського спорту. Рейтинг

Красуні, які прославляють нашу країну на міжнародних змаганнях

Найпопулярніші спортсменки України: хто вони? Ми подивилися кількість передплатників представниць нашого спорту і склали двадцятку найвідоміших.

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В топі найбільше представниць легкої атлетики, художньої гімнастики і тенісу.

А ось п'ятірка найвідоміших українських спортсменок:

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Рейтинг ТОП-20 українських спортсменок в Instagram:

№ спортсменка вид спорту тис підписників Instagram 1 Еліна Світоліна теніс 712 instagram.com/elisvitolina 2 Дар'я Білодід дзюдо 324 instagram.com/dariabilodid7 3 Марина Бех легка атлетика 293 instagram.com/marynabekh 4 Юлія Левченко легка атлетика 210 instagram.com/levchenkou 5 Анна Різатдінова худ гімнастика 161 instagram.com/anna_rizatdinova 6 Даяна Ястремська теніс 115 instagram.com/dayana_yastremskay 7 Лілія Подкопаєва спорт гімнастика 112 instagram.com/podkopayeva_official 8 Марта Костюк теніс 107 instagram.com/kostyukmarta 9 Анжеліка Терлюга карате 84 instagram.com/anzhelika_terliuga/ 10 Марина Мороз MMA 71 instagram.com/maryna_moroz_ufc 11 Яна Беломоїна велоспорт 61 instagram.com/yanabelomoina 12 Вікторія Мазур худ гімнастика 56 instagram.com/victoria_mazur_ 13 Олена Овчинникова MMA 56 instagram.com/lenaovchynnikova/ 14 Юлія Чумаченко легка атлетика 50 instagram.com/julusina 15 Наталя Годунко худ гімнастика 47 instagram.com/godunkonataliia 16 Леся Цуренко теніс 46 instagram.com/lesiatsurenko 17 Анна Безсонова худ гімнастика 41 instagram.com/annabessonova 18 Юлія Кушка легка атлетика 40 instagram.com/_julia_kushka/ 19 Олена Дяченко худ гімнастика 38 instagram.com/diachenko29 20 Влада Нікольченко худ гімнастика 34 instagram.com/nikolchenko_vlada

1. Еліна Світоліна. Теніс

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2. Дар'я Білодід. Дзюдо

3. Марина Бех. Легка атлетика

4. Юлія Левченко. Легка атлетика

5. Анна Різатдінова. Художня гімнастика (завершила кар'єру)

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6. Даяна Ястремська. Теніс

7. Лілія Подкопаєва. Спортивна гімнастика (завершила кар'єру)

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8. Марта Костюк. Теніс

9. Анжеліка Терлюга. Карате

10. Марина Мороз. MMA

11. Яна Беломоїна. Велоспорт

12. Вікторія Мазур. Художня гімнастика

13. Олена Овчинникова. MMA

14. Юлія Чумаченко. Легка атлетика

15. Наталя Годунко. Художня гімнастика (завершила кар'єру)

16. Леся Цуренко. Теніс

17. Анна Безсонова. Художня гімнастика (завершила кар'єру)

18. Юлія Кушка. Легка атлетика

19. Олена Дяченко. Художня гімнастика

20. Влада Нікольченко. Художня гімнастика

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