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Найпопулярніші дівчата українського спорту. Рейтинг

8 березня, 18:35

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Красуні, які прославляють нашу країну на міжнародних змаганнях

Найпопулярніші спортсменки України: хто вони? Ми подивилися кількість передплатників представниць нашого спорту і склали двадцятку найвідоміших.

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В топі найбільше представниць легкої атлетики, художньої гімнастики і тенісу.

А ось п'ятірка найвідоміших українських спортсменок:

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Рейтинг ТОП-20 українських спортсменок в Instagram:

спортсменка вид спорту тис підписниківInstagram
1 Еліна Світолінатеніс712instagram.com/elisvitolina
2 Дар'я Білодіддзюдо324instagram.com/dariabilodid7
3 Марина Бехлегка атлетика293instagram.com/marynabekh
4 Юлія Левченколегка атлетика210instagram.com/levchenkou
5 Анна Різатдіновахуд гімнастика161instagram.com/anna_rizatdinova
6 Даяна Ястремськатеніс115instagram.com/dayana_yastremskay
7 Лілія Подкопаєваспорт гімнастика112instagram.com/podkopayeva_official
8 Марта Костюктеніс107instagram.com/kostyukmarta
9 Анжеліка Терлюгакарате84instagram.com/anzhelika_terliuga/
10 Марина МорозMMA71instagram.com/maryna_moroz_ufc
11 Яна Беломоїнавелоспорт61instagram.com/yanabelomoina
12 Вікторія Мазурхуд гімнастика56instagram.com/victoria_mazur_
13 Олена ОвчинниковаMMA56instagram.com/lenaovchynnikova/
14 Юлія Чумаченколегка атлетика50instagram.com/julusina
15 Наталя Годункохуд гімнастика47instagram.com/godunkonataliia
16 Леся Цуренкотеніс46instagram.com/lesiatsurenko
17 Анна Безсоновахуд гімнастика41instagram.com/annabessonova
18 Юлія Кушкалегка атлетика40instagram.com/_julia_kushka/
19 Олена Дяченкохуд гімнастика38instagram.com/diachenko29
20 Влада Нікольченкохуд гімнастика34instagram.com/nikolchenko_vlada

1. Еліна Світоліна. Теніс

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2. Дар'я Білодід. Дзюдо

3. Марина Бех. Легка атлетика

4. Юлія Левченко. Легка атлетика

5. Анна Різатдінова. Художня гімнастика (завершила кар'єру)

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6. Даяна Ястремська. Теніс

7. Лілія Подкопаєва. Спортивна гімнастика (завершила кар'єру)

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8. Марта Костюк. Теніс

9. Анжеліка Терлюга. Карате

10. Марина Мороз. MMA

11. Яна Беломоїна. Велоспорт

12. Вікторія Мазур. Художня гімнастика

13. Олена Овчинникова. MMA

14. Юлія Чумаченко. Легка атлетика

15. Наталя Годунко. Художня гімнастика (завершила кар'єру)

16. Леся Цуренко. Теніс

17. Анна Безсонова. Художня гімнастика (завершила кар'єру)

18. Юлія Кушка. Легка атлетика

19. Олена Дяченко. Художня гімнастика

20. Влада Нікольченко. Художня гімнастика

Відеоблогер-пенсіонер Дід Панч випустив нову серію свого ютуб-шоу, де разом з молоддю обговорив 8 березня. Свято це чи "день сексизму"?

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8 Березня Лілія Подкопаєва Еліна Світоліна Леся Цуренко спортсменка Анна Різатдінова Анна Бессонова Юлія Левченко спортсменки Вікторія Мазур Яна Біломоїна Марина Мороз Даяна Ястремська Марина Бех Марта Костюк Наталья Годунко Дар'я Білодід Анжелика Терлюга Влада Никольченко Юлія Чумаченко Олена Овчинникова Юлія Кушка Олена Дяченко

Джерело: Сегодня|Спорт

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