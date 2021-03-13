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"А де цицьки?" Новий поворот в історії з видаленим фото української красуні з UFC

13 березня, 17:23

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Українська зірка змішаних єдиноборств повернула на свою сторінку знімок, за який її назвали "повією"

Єдина українка в UFC Марина Мороз, яка проживає в Маямі, розмістила незвичайне фото в Instagram, показавши, як вона в шортах і відвертому бюстгальтері ходить догори дриґом.

"Хто ще так вміє?" – звернулася до своїх фоловерів дівчина.

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Замість відповіді один з підписників поставив Марині запитання: "А де цицьки?". На що Мороз пожартувала: "Вдома залишила".

Нагадаємо, раніше Марина Мороз опублікувала спокусливий знімок, як вона в бікіні сексуально сперлася на капот спортивної машини. Один з фоловерів в коментарях тоді назвав спортсменку "повією". А згодом Мороз видалила цей знімок.

Однак історія отримала продовження. Сьогодні Мороз повернула скандальне фото на свою сторінку в Instagram, роз'яснивши: "Я опублікувала його знову. Раніше воно зникло, тому що хейтери подали скаргу. На фото в купальнику, уявляєте?".

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Свій останній бій українка провела в травні минулого року, коли перемогла Майру Буено Сілву. Тепер 5 червня в Лас-Вегасі Мороз зустрінеться з француженкою Манон Фіоро на прізвисько Звір.

Марина Мороз про своє дитинство на фермі

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UFC Марина Мороз WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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