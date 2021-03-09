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Стала проституткой за фото в купальнике! Скандальный снимок украинки из MMA

9 марта, 19:56

Елена Павлова Елена Павлова

Марина Мороз восхитила одних фоловеров и разозлила других

Единственная украинка в самой престижной лиге смешанных единоборств, UFC, Марина Мороз – известная любительница шикарных авто. Недавно мы писали, что безжалостная блондинка из UFC захватила кабриолет в Майами, а теперь Мороз взбодрила фоловеров в Instagram, сексуально оперевшись на капот спортивной машины в бикини.

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И если большинство подписчиков было в восторге от такого достаточно откровенного фото, называя, Марину горячей и шикарной. То некоторые возмущены такой подачей бойца UFC, хоть ягодицы девушки и прикрыты сердечком: "НЕЕЕЕЕТ! Ты слишком хорош для такого дерьма". А один из фоловеров даже назвал Мороз "проституткой". На что она возразила: "А что – все девушки в купальнике проститутки?"

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Марина Мороз
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Марина Мороз / Фото: Instagram

Марина Мороз

Марина Мороз / Фото: Instagram

Свою карьеру в UFC в 2015 году украинский мастер смешанных единоборств начала в весе до 52 кг, и ее победный бой сразу же стал лучшим выступлением вечера. Сейчас в активе 29-летней Марины 10 побед, но есть и три поражения.

Ранее единственная украинка в UFC Марина Мороз голодала ради веса и боялась дышать.

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Смотрите тренировку Марины Мороз

Марина Мороз, тренировка Видео: Instagram

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фото UFC смешанные единоборства Марина Мороз
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