Русский
$ 28,06
33,81
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Не реагуйте на балаканину! Українка з UFC пофілософствувала в купальнику на яхті

25 квітня, 22:11

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Українка Марина Мороз, яка виступає в лізі змішаних єдиноборств, у віршах поміркувати про пліткарів і заздрісників

Марина Мороз

Марина Мороз / Фото: Instagram

Єдина представниця України в найпрестижнішій лізі змішаних єдиноборств UFC Марина Мороз наступний бій проведе проти Манон Фіорі 5 червня в Лас-Вегасі. А поки що дівчина проводить відпочиває на яхті і філософствує.

Реклама

"Якщо вас хтось засуджує або плітки збирає – він просто комплексом страждає! Він гірше вас і це знає! Не доставляйте йому честі, не реагуйте на балаканину! Нехай від злості він хоч трісне, а вас хто розумний, той зрозуміє ", – написала Марина в Instagram.

Нагадаємо, що недавно українка потрапила в скандал через фото на своїй сторінці. Спортсменка, яка проживає в Майамі, в бікіні сексуально сперлася на капот спортивної машини. Один з підписників в коментарях назвав Марину "повією". А незабаром фото і зовсім зникло зі сторінки Мороз – соцмережа розцінила його як непристойне.

В тренді
Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждалі

Реклама

Пізніше, однак, Мороз повернула скандальну фотографію на свою сторінку в Instagram, заявивши: "Я опублікувала її знову. А зникла вона тому, що хейтери подали скаргу. І це – на фото в купальнику, уявляєте?"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

MMA UFC змішані єдиноборства Марина Мороз
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

З українського бійця зробили криваве місиво в Мінську
З українського бійця зробили криваве місиво в МінськуMMA
Задушив анакондою: такого нокауту ви ще не бачили
Задушив анакондою: такого нокауту ви ще не бачилиMMA
Три секунди! Вау! Підвальний нокаут Макгрегора із жіночими криками (відео)
Три секунди! Вау! Підвальний нокаут Макгрегора із жіночими криками (відео)MMA
Усман ледь не відірвав голову Масвідалю: брутальний нокаут в головному бою UFC 261
Усман ледь не відірвав голову Масвідалю: брутальний нокаут в головному бою UFC 261MMA
Українка програла нокаутом титульний бій в MMA, до якого готувалася лише тиждень
Українка програла нокаутом титульний бій в MMA, до якого готувалася лише тижденьMMA
Онлайн UFC 261: Усман проти Масвідаля і ще два титульні бої
Онлайн UFC 261: Усман проти Масвідаля і ще два титульні боїMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти