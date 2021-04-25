Не реагуйте на балаканину! Українка з UFC пофілософствувала в купальнику на яхті

Українка Марина Мороз, яка виступає в лізі змішаних єдиноборств, у віршах поміркувати про пліткарів і заздрісників

Марина Мороз / Фото: Instagram

Єдина представниця України в найпрестижнішій лізі змішаних єдиноборств UFC Марина Мороз наступний бій проведе проти Манон Фіорі 5 червня в Лас-Вегасі. А поки що дівчина проводить відпочиває на яхті і філософствує.

Реклама

"Якщо вас хтось засуджує або плітки збирає – він просто комплексом страждає! Він гірше вас і це знає! Не доставляйте йому честі, не реагуйте на балаканину! Нехай від злості він хоч трісне, а вас хто розумний, той зрозуміє ", – написала Марина в Instagram.

Нагадаємо, що недавно українка потрапила в скандал через фото на своїй сторінці. Спортсменка, яка проживає в Майамі, в бікіні сексуально сперлася на капот спортивної машини. Один з підписників в коментарях назвав Марину "повією". А незабаром фото і зовсім зникло зі сторінки Мороз – соцмережа розцінила його як непристойне.

В тренді Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждалі

Реклама

Пізніше, однак, Мороз повернула скандальну фотографію на свою сторінку в Instagram, заявивши: "Я опублікувала її знову. А зникла вона тому, що хейтери подали скаргу. І це – на фото в купальнику, уявляєте?"

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама