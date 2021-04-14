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Фото, леденящее кровь. Украинка из боев в клетке показала черепа своих недругов

14 апреля, 10:48

Олег Люлька Олег Люлька

Быть ненавистником Марины Мороз опасно для жизни – такой вывод сделали фолловеры спортсменки после ее свежего снимка из американской пещеры

Леденящим кровь постом в Instagram отметилась украинская звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз, которую за откровенные фото активно критикуют ее фолловеры.

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29-летняя уроженка Днепропетровской области поделилась снимком из парка развлечений в Орландо, где она сфотографировалась в пещере рядом с аккуратно выложенными в ряд черепами.

"Просто фото с моими хейтерами", – холодно подписала этот кадр Марина

"Теперь я уже не осмелюсь тебя ненавидить", – признался в комментариях под фото один из фолловеров спортсменки

Напомним, недавно украинка угодила в скандал. Мороз, проживающая в Майами, в бикини сексуально оперлась на капот спортивной машины. Один из подписчиков в комментариях назвал Марину "проституткой". А вскоре фото и вовсе исчезло со странички Мороз – соцсеть расценила его как неприличное.

Позже, однако, Мороз вернула скандальную фотографию на свою страницу в Instagram, заявив: "Я опубликовала ее снова. А исчезла она потому, что хейтеры подали жалобу. И это – на фото в купальнике, представляете?".

"Наверное, в UFC мало платят, раз приходится зарабатывать такими вот снимками", – порицают Марину другие подписчики

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Тем не менее Мороз это не останавливает.

Смотрите, какими фото делится спортсменка в соцсетях

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Марина Мороз

Марина Мороз / Фото: Instagram

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Отметим, что 5 июня в Лас-Вегасе Марине "Железной Леди" Мороз предстоит встретиться с Манон Фиоро по прозвищу "Зверь". У француженки шесть побед и одно поражение в официальных боях. В активе украинки – 10 побед при трех поражениях.

Марина Мороз о своем фермерском детстве

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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MMA Марина Мороз WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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