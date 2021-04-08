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Грудь на просушке? Горячая украинская красотка из UFC отбивается от пошлых поклонников

8 апреля, 19:48

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Марина Мороз показала, как спасается от жары во Флориде

Единственная украинка в самой престижной лиге смешанных единоборств UFC Марина Мороз продолжать развивать свой аккаунт в Instagram и строить карьеру интернет-модели. Жаркое фото из бассейна во Флориде многим пришлась по душе.

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"Красотка", "Прекрасная леди", "Люблю украинских женщин", – писали поклонники Мороз. Хотя и пошлые послания проскакивали – от предложений секса до вопроса типа "Грудь на просушке?" Иногда Марина отвечает хамам, а иногда просто ставит смайл, который закрывает рукой глаза.

Марина Мороз
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Марина Мороз / Фото: Instagram

Марина Мороз

Марина Мороз / Фото: Instagram

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Недавно украинка угодила в скандал с фото на своей страничке. Спортсменка, проживающая в Майами, в бикини сексуально оперлась на капот спортивной машины. Один из фолловеров в комментариях назвал Марину "проституткой". А вскоре фото и вовсе исчезло со странички Мороз – соцсеть расценила его как неприличное.

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Позже, однако, Мороз вернула скандальную фотографию на свою страницу в Instagram, заявив: "Я опубликовала ее снова. А исчезла она потому, что хейтеры подали жалобу. И это – на фото в купальнике, представляете?".

Отметим, что 5 июня в Лас-Вегасе Марине "Железной Леди" Мороз предстоит встретиться с Манон Фиоро по прозвищу "Зверь". У француженки шесть побед и одно поражение в официальных боях. В активе украинки – 10 побед при трех поражениях.

Марина Мороз о своем фермерском детстве

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бассейн UFC смешанные единоборства Марина Мороз
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