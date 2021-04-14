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Фото, від якого страшно. Українка з боїв у клітці показала черепи своїх недругів

14 квітня, 10:48

Олег Люлька Олег Люлька

Бути ненависником Марини Мороз небезпечно для життя – такого висновку дійшли фоловери спортсменки після її свіжого знімка з американської печери

Постом в Instagram, від якого стає моторошно, відзначилася українська зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Марина Мороз, яку за відверті фото активно критикують її фоловери.

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29-річна уродженка Дніпропетровської області поділилася знімком з парку розваг в Орландо, де вона сфотографувалася в печері поруч з акуратно викладеними в ряд черепами.

"Просто фото з моїми хейтерами", – холодно підписала цей кадр Марина

"Тепер я вже не наважусь тебе ненавидіти", – зізнався в коментарях під фото один з фоловерів спортсменки

Нагадаємо, нещодавно українка потрапила в скандал. Мороз, яка живе в Маямі, в бікіні сексуально сперлася на капот спортивної машини. Один з підписників у коментарях назвав Марину "повією". А незабаром фото і зовсім зникло зі сторінки Мороз – соцмережа розцінила його як непристойне.

Пізніше, втім, Мороз повернула скандальну фотографію на свою сторінку в Instagram, заявивши: "Я опублікувала її знову. А зникла вона тому, що хейтери подали скаргу. І це – на фото в купальнику, уявляєте?".

"Мабуть, в UFC мало платять, якщо доводиться заробляти такими ось знімками", – засуджують Марину інші підписники

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Проте Мороз це не зупиняє.

Дивіться, якими фото ділиться спортсменка в соцмережах

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Марина Мороз

Марина Мороз / Фото: Instagram

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Відзначимо, що 5 червня в Лас-Вегасі Марина "Залізна Леді" Мороз зустрінеться з Манон Фіоро на прізвисько "Звір". У француженки шість перемог і одна поразка в офіційних боях. В активі українки – 10 перемог за трьох поразок.

Марина Мороз про своє дитинство на фермі

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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MMA Марина Мороз WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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