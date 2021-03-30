Українська красуня з UFC випнула частину тіла, яку раніше закрила на "непристойному" фото

Єдина українка в найпрестижнішій лізі змішаних єдиноборств UFC Марина Мороз активно зайнялася кар'єрою інтернет-моделі. Зі своїми шанувальниками в Instagram дівчина поділилася черговою відвертою фотографією, де вона грайливо посміхається, стоячи біля ліжка в сексуальній жовтій білизні.

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При цьому, схоже, Марина навимсне зробила фокус на своїх сідницях, які закрила "сердечком" на одному з попередніх своїх знімків, котрий наробив чимало шуму.

Нагадаємо, тоді українська спортсменка, яка проживає в Маямі, в бікіні сексуально сперлася на капот спортивної машини. Один з фоловерів в коментарях назвав Марину "повією". А незабаром те фото і зовсім зникло зі сторінки Мороз – соцмережа розцінила його як непристойне.

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Пізніше, втім, Мороз повернула скандальну фотографію на свою сторінку в Instagram, заявивши: "Я опублікувала її знову. А зникла вона тому, що хейтер подав скаргу. І це – на фото в купальнику, уявляєте?".

Реакція ж підписників Марини Мороз на її нове відверте фото видалася неоднозначною.

"Чарівний персик", "Хороший ракурс", "Сексуальна і небезпечна", "Фотограф не потрібен?" – пишуть одні

"Напевно, в UFC замало платять, якщо доводиться заробляти такими ось фото", – засуджують Марину інші

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Реклама Марина Мороз / Фото: Instagram

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Відзначимо, що 5 червня в Лас-Вегасі Марина "Залізна Леді" Мороз зустрінеться з Манон Фіорі на прізвисько "Звір". У француженки шість перемог і одна поразка в офіційних боях. В активі українки – 10 перемог за трьох поразок.

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